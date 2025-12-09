Language
    भोजपुर में युवक की चाकू गोदकर हत्या, घर से बुलाकर ले गए, ठेकेदार पर आरोप; पुलिस जांच में जुटी

    By deepak kumar singhEdited By: Radha Krishna
    Updated: Tue, 09 Dec 2025 09:39 AM (IST)

    भोजपुर के चरपोखरी थाना क्षेत्र के मलौर गांव में 35 वर्षीय काशी पासवान की चाकू घोंपकर हत्या कर दी गई। परिजनों ने सियाडीह पंचायत भवन निर्माण के ठेकेदार ...और पढ़ें

    मौत के बाद परिजन का बुरा हाल

    जागरण संवाददाता, आरा(भोजपुर)। भोजपुर जिले के चरपोखरी थाना क्षेत्र के मलौर गांव में सोमवार की रात एक युवक की हत्या ने पूरे इलाके में सनसनी फैला दी। 35 वर्षीय काशी पासवान, जो मलौर वार्ड संख्या दो निवासी डिग्री पासवान के पुत्र थे, की चाकू घोंपकर हत्या कर दी गई। मंगलवार की सुबह सदर अस्पताल, आरा में पोस्टमार्टम के बाद यह मामला और गंभीर हो गया, जब मृतक के शरीर पर बाएं आंख के पास गहरे जख्म का निशान स्पष्ट रूप से दिखाई दिया।

    परिजनों ने आरोप लगाया है कि सियाडीह पंचायत भवन निर्माण में मजदूरी कर रहे काशी पासवान को वहीं के एक ठेकेदार ने रात में घर से बुलाया और उसी के बाद उनकी हत्या कर दी गई।

    मृतक के परिवार का कहना है कि ठेकेदार के बुलाने के बाद काशी घर से निकले थे और कुछ देर बाद उनकी हत्या की खबर मिली। इससे शक की सुई सीधे ठेकेदार की ओर घूम गई है।

    हत्याकांड के बाद गांव में तरह-तरह की चर्चाएं फैल गई हैं। शुरुआती जांच में यह बात भी सामने आ रही है कि मड़ई में खाने-पीने के दौरान किसी बात को लेकर विवाद हुआ था, जो आगे बढ़कर हत्या का रूप ले सकता है।

    हालांकि पुलिस अभी किसी नतीजे पर नहीं पहुंची है और हर पहलू को ध्यान में रखकर जांच कर रही है।

    चरपोखरी थाना अध्यक्ष संतोष कुमार ने बताया कि सलसला निवासी जिस ठेकेदार पर आरोप लगाया जा रहा है, उसे जांच के दायरे में लिया गया है।

    उन्होंने कहा कि मृतक और ठेकेदार के बीच पहले किसी तरह का विवाद सामने नहीं आया था, इसलिए हत्या का कारण अभी स्पष्ट नहीं है।

    उन्होंने यह भी बताया कि परिजनों की ओर से अब तक कोई लिखित आवेदन नहीं दिया गया है। आवेदन मिलते ही पुलिस कानूनी कार्रवाई शुरू करेगी।

    स्थानीय लोगों ने बताया कि काशी पासवान शांत और मेहनती स्वभाव के व्यक्ति थे तथा अपने परिवार की आर्थिक जिम्मेदारी उठाते थे। उनकी अचानक मौत से परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। घटना के बाद गांव में तनाव और भय का माहौल है।

    बताया जा रहा है कि सोमवार की रात गांव के दक्षिण दिशा स्थित मुख्य गली में लगे झोपड़ीनुमा घर मे काशी पासवान और उनके ठीकेदार व कुछ साथी पार्टी कर रहे थे।

    इसी क्रम में  आपस मे झड़प हुई ।जिसके बाद मामला इतना बढ़ गया कि काशी पासवान को चाकू घोंप दिया गया। चीखने चिल्लाने के आवाज सुन कर आसपास के लोग पहुंचे तो काशी लहूलुहान मृत पड़े थे।

    इसके बाद घटना की जानकारी चरपोखरी पुलिस को दी गई,जहां जानकारी मिलने के साथ ही पहुची पुलिस ने मामले की तहकीकात में जुट गई।

    चरपोखरी थानाध्यक्ष संतोष कुमार सिंह ने बताया कि अभी तक मामला पूरी तरह  स्पष्ट नहीं हो पाया है। हालांकि स्वजनों के अनुसार ठेकेदार द्वारा बुलाए जाने की बात कहीं जा रही है।

    पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजने के बाद घटना स्थल से आवश्यक साक्ष्य एकत्रित किए हैं। अधिकारियों का कहना है कि कॉल डिटेल, बयान और स्थल निरीक्षण के आधार पर जल्द ही मामले की गुत्थी सुलझाई जाएगी।

    फिलहाल पुलिस सभी संभावित एंगल, चाहे वह निजी रंजिश हो, शराब के नशे में विवाद हो या ठेकेदारी से जुड़ा दबाव, सभी पर जांच जारी रखे हुए है।

    मृतक के परिवार ने दोषियों की शीघ्र गिरफ्तारी और न्याय की मांग की है।