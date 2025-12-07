Language
    Bhojpur Murder: पत‍ि बार-बार बदल रहा बयान, ससुर का दावा अलग, उलझ गई है विवाह‍िता की हत्‍या की गुत्‍थी

    By Deepak Singh Edited By: Vyas Chandra
    Updated: Sun, 07 Dec 2025 07:25 PM (IST)

    भोजपुर में एक विवाहिता की हत्या का मामला उलझ गया है। पति बार-बार बयान बदल रहा है, जबकि ससुर का कहना है कि निशाना उसका बेटा था। पुलिस सभी पहलुओं पर जां ...और पढ़ें

    हत्‍या के बाद विलाप करतीं मह‍िलाएं और मृतका का फाइल फोटो। जागरण

    जागरण टीम,आरा/पीरो। Ara Crime: भोजपुर जिले के अगिआंव बाजार थाना क्षेत्र के अगिआंव बाजार गांव स्थित एक घर से रविवार की सुबह विवाहिता निराशा देवी उर्फ दुर्गावती की हत्या को लेकर पुलिस कई एंगल पर जांच कर रही है।

    इधर, मृतका के ससुर चक्रवर्ती गुप्ता का कहना है कि घर के कमरे की खिड़की में शीशा लगा होने के कारण बदमाश अंदर ठीक से नहीं देख सके। संभवतः उनका निशाना बेटे पर था, लेकिन दिखाई न देने के कारण बहू को गोली लग गई।

    घटना की सूचना मिलते ही अगिआंव बाजार थानाध्यक्ष शैलेश कुमार पुलिस बल के साथ घटनास्थल पर पहुंचे और एफएसएल की टीम को बुलाया गया। तब घटनास्थल से एफएसएल की टीम साक्ष्य को एकत्रित किया। इस दौरान पीरो एसडीपीओ केके सिंह ने अगिआंव बाजर पहुंचकर वारदात को लेकर हर पहलु पर जांच की।

    उन्होंने बताया कि घर की खिड़की का शीशा भी ईट-पत्थर से टूटा हुआ प्रतीत हो रहा है। पुलिस की शक की सूई कभी अपनों पर तो कभी गैरों पर घूम रही है। इसलिए पति से बार-बार पूछताछ चल रही है।

    शादी के सात महीने बाद ही उठी अर्थी 

    मणि कुमार गुप्ता की शादी इस वर्ष चार जून को पीरो थाना क्षेत्र के पचरुखिया गांव निवासी लालू साह उर्फ दयाल साह की पुत्री निराशा कुमारी से हुई थी। शादी के सिर्फ सात महीने बाद ही उसकी संदिग्ध परिस्थिति में मौत हो गई।

    बार-बार बयान बदल रहा पति मणि कुमार

    एसपी राज ने बताया कि मृतका का पति मणि कुमार भी कमरे में साथ था। इसलिए पुलिस उसके पति को थाने लाकर गहराई से पूछताछ कर रही है। देर रात तक खुलासा होने की उम्मीद है। क्योंकि, पति बार-बार बयान बदल रहा है। घटना के समय कभी सोए होने तो कभी जगे होने की बात बोल रहा है। जांच चल रही है।

    नहीं मिला गोली का खोखा

    20 वर्षीय दुर्गावती की हत्‍या के बाद स्वजन का आरोप है कि सूद के पैसे के विवाद में गोली मारकर हत्या की गई है, लेकिन घटनास्थल से खोखा बरामद नहीं हुआ है। एफएसएल की टीम ने मौके पर पहुंचकर साक्ष्य एकत्र किए।

    पोस्टमार्टम के दौरान डाक्टर को गोली का अग्र भाग नहीं मिला, हालांकि खोपड़ी बुरी तरह डैमेज है। एएसपी ने बताया कि चोट ईंट या पत्थर जैसे भारी वस्तु से मारने जैसी प्रतीत होती है।

    कमरे की खिड़की का शीशा भी टूटे होने के कारण मामला और संदेहास्पद लग रहा है। स्पष्टता के लिए शव को पीएमसीएच भेजा गया है।मृतका के ससुर चक्रवर्ती गुप्ता ने बताया कि बेटे की शादी के समय उन्होंने तिलाठ गांव निवासी चिंटू राय से एक लाख रुपये सूद पर लिया था। इसमें से 80 हजार रुपये वापस कर दिए, जबकि 35 हजार रुपये बाकी थे।

    उनके अनुसार, पांच दिन पहले कर्ज माफ करने की बात कहने पर फोन पर अभद्र भाषा में धमकी दी गई थी। रविवार की सुबह जब उनकी बहू अपने पति को चाय देने के लिए कमरे में जगाने गई, तभी खिड़की से बदमाशों ने फायरिंग कर दी, जिसमें उसके सिर में चोट लगी और मौके पर ही उसकी मौत हो गई।