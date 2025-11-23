भोजपुर में महंगी होगी जमीन की खरीद-बिक्री, बढ़ेगा रजिस्ट्री शुल्क, सर्वे शुरू

जागरण संवाददाता, आरा। भोजपुर जिले में जमीन का रजिस्ट्री शुल्क जल्द ही बढ़ने वाला है। इसे लेकर सर्वे का कार्य निबंधन विभाग के द्वारा शुरू कर दिया गया है। सर्वे पूरा होते ही जिला मुख्यालय से जिला मूल्यांकन समिति इसका प्रस्ताव राज्य मुख्यालय को भेजेगी।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

इसके बाद दिसंबर या इस वित्तीय वर्ष में विभाग द्वारा मूल्य बढ़ाए जाने की संभावनाएं हैं। नई व्यवस्था लागू होने के बाद जमीन की खरीद-बिक्री महंगी हो जाएगी। जिला मुख्यालय को मिली हरी झंडी विधानसभा का चुनाव संपन्न होने के बाद निबंधन विभाग जमीन का मिनिमम वैल्यू रजिस्टर अर्थात न्यूनतम मूल्य पणजी (एमवीआर) में बढ़ोतरी करने की तैयारी कर रहा है। इसे लेकर राज्य मुख्यालय से जिला मुख्यालय को हरी झंडी मिल चुकी है।

राज्य मुख्यालय से हरी झंडी मिलने के बाद एक सप्ताह से जिले में सर्वे का कार्य शुरू हो चुका है। जमीन निबंधन कराने के दौरान जमीन जांच के क्रम में जहां भी पदाधिकारी और कर्मचारी जा रहे हैं वहां एक फार्म विभाग से मिला है जिसे लेकर जा रहे हैं।

आवासीय जमीनों का सर्वे इस फॉर्म में बाजार भाव का मूल्य पता कर पिछले मूल्य से तुलना करते हुए रिपोर्ट बना रहे हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि, विकासशील, आवासीय, व्यवसाआई के साथ-साथ शहरी क्षेत्र में प्रधान सड़क, मुख्य सड़क, शाखा सड़क और तीनों में व्यवसायी और आवासीय जमीन का सर्वे किया जा रहा है।

जिले के सभी क्षेत्रों का सर्वे हो जाने के बाद इसकी रिपोर्ट जिला मुख्यालय में जमा होगी। उसके बाद डीएम की अध्यक्षता में जिला मूल्यांकन समिति इस पर चर्चा करते हुए इस प्रस्ताव को राज्य मुख्यालय निबंधन कार्यालय में भेज देगी, जहां से सहमति मिलने के बाद इसे प्रस्ताव के रूप में पास कर दिया जाएगा। इसके बाद जमीन का मूल्य बढ़ जएगा।

40 से 100 प्रतिशत तक बढ़ेगा जमीन का मूल्य विगत के वर्षों में 9 से लेकर 12 वर्ष के बीच में जमीन का मूल्य नहीं बढ़ा है। वर्ष 2013 से ग्रामीण जमीन और वर्ष 2016 से शहरी क्षेत्र की जमीन का एमवीआर रिवाइज नहीं हुआ है।

चुनाव के बाद अब इसका मूल्य रिवाइज किया जा रहा है। शहरी क्षेत्र में कम से कम 40 प्रतिशत और ग्रामीण क्षेत्रों में 100 प्रतिशत जमीन का मूल्य बढ़ने वाला है। जमीन का बाजार मूल्य 700 प्रतिशत से भी ज्यादा बढ़ा भोजपुर जिले में विगत 13 वर्षों के दौरान कई राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय सड़क बनने के साथ लगातार महंगाई बढ़ने से जमीन का बाजार भाव सरकारी मूल्य से 400 प्रतिशत से लेकर 700 प्रतिशत तक बढ़ गया है। विभाग को इसकी जानकारी होने के बाद अब वह इसे बढ़ाकर अपना राजस्व बढ़ाना चाहता है।