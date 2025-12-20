भोजपुर में छुट्टी पर आए हवलदार की गला रेतकर हत्या, घर में सोते समय वारदात से सनसनी

जागरण संवाददाता, आरा(भोजपुर)।भोजपुर जिले के चांदी थाना क्षेत्र अंतर्गत भगवतपुर गांव में शुक्रवार की देर रात एक हृदयविदारक घटना सामने आई, जहां झारखंड से छुट्टी पर आए एक हवलदार की धारदार हथियार से गला रेतकर हत्या कर दी गई। वारदात उस समय अंजाम दी गई जब हवलदार अपने घर में सो रहे थे। घटना के बाद गांव में दहशत का माहौल है और परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है।

मृतक की पहचान भगवतपुर गांव निवासी 60 वर्षीय पशुपति नाथ तिवारी के रूप में की गई है। वे स्वर्गीय राम सुरेश तिवारी के पुत्र थे और झारखंड के हजारीबाग जिले में चालक हवलदार के पद पर कार्यरत थे। बताया जा रहा है कि वे करीब एक सप्ताह पहले ही छुट्टी लेकर अपने पैतृक गांव आए थे।

शनिवार की सुबह जब परिजन उन्हें जगाने पहुंचे तो खून से लथपथ शव देखकर उनके होश उड़ गए। मृतक की गर्दन पर धारदार हथियार से किए गए गहरे जख्म के स्पष्ट निशान मिले हैं, जिससे हत्या की पुष्टि हुई। घटना की सूचना मिलते ही चांदी थाना पुलिस हरकत में आई।

मामले की गंभीरता को देखते हुए सदर एसडीओ टू रंजीत कुमार सिंह और चांदी थानाध्यक्ष राकेश रौशन पुलिस बल के साथ घटनास्थल पर पहुंचे और जांच शुरू की। वैज्ञानिक तरीके से साक्ष्य जुटाने के लिए एफएसएल (फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी) की टीम को भी मौके पर बुलाया गया है। टीम ने घटनास्थल से कई अहम सुराग जुटाए हैं।

पुलिस मृतक की पत्नी मणी देवी से पूछताछ कर रही है। साथ ही यह पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि हत्या के पीछे कारण क्या है—क्या यह पारिवारिक विवाद है, आपसी रंजिश या फिर किसी अन्य वजह से वारदात को अंजाम दिया गया। पुलिस आसपास के लोगों से भी जानकारी जुटा रही है।