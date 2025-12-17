Language
    Bhojpur News: दादी अम्‍मा ये तूने क्‍या क‍ि‍या; 50 हजार के लिए नवजात के साथ ऐसी हरकत? हैरान करनेवाली है भोजपुर की घटना

    By Deepak Singh Edited By: Vyas Chandra
    Updated: Wed, 17 Dec 2025 07:08 PM (IST)

    भोजपुर में एक हैरान करने वाली घटना सामने आई है, जिसमें एक दादी ने 50 हजार रुपये के लिए अपने नवजात पोते के साथ ऐसी हरकत की। इस घटना ने इलाके में सनसनी ...और पढ़ें

    दादी ने नवजात पोते को बेचा। सांकेत‍िक तस्‍वीर

    जागरण संवाददाता, आरा। Ara News: भोजपुर जिले में मानवता को शर्मसार कर देने वाला मामला सामने आया है। जन्म के तुरंत बाद एक दादी ने पड़ोसी महिला एवं उसके रिश्तेदार की मदद से अपने नवजात पोते को 50 हजार रुपये में एक झोलाछाप डाॅक्टर को बेच दिया।

    मामले की जानकारी मिलते ही पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए दादी समेत चार आरोपितों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस पूरे मामले की गहन जांच कर रही है।

    घटना गड़हनी थाना क्षेत्र से जुड़ा है। इसे लेकर बच्चे की मां नारायणपुर थाना के नारायणपुर गांव निवासी खुशबू कुमारी ने गड़हनी थाना में अपनी सास क्रिंता देवी एवं रोहतास जिले के सुर्यपुरा थाना के हुकाडीह गांव निवासी झोलाछाप डाक्टर दिलीप कुमार उर्फ हरिशंकर पंडित समेत पांच के विरुद्ध नामजद प्राथमिकी कराई है। 

    इसके बाद पुलिस ने क्रिंता देवी, उसकी पड़ोसी कविता देवी, कविता की रिश्तेदार धनगाई थाना के मिठहा गांव निवासी चांदनी शर्मा एवं डाक्टर की सहयोगी महिला नर्स दिनारा निवासी प्रीति कुमारी को गिरफ्तार कर लिया है।

    आरोपित चिकित्सक फरार है। वह पीरो, सासाराम व दिनारा मेंं निजी क्लिनिक चलाता है। नवजात की बरामदगी नहीं हो सकी है। थानाध्यक्ष कमलजीत के अनुसार आरोपित डाक्टर की गिरफ्तारी एवं नवजात की बरामदगी को रोहतास में दिनारा एवं सुर्यपुरा समेत कई जगहों पर भी छापेमारी की गई। लेकिन, सफलता नहीं मिली। गिरफ्तार प्रीती डाॅक्टर की सहयोगी है और दिनारा में शिशु अनाथ अश्रम भी चलाती है।

    सात दिसंबर को पीएचसी में हुआ था प्रसव 

    जानकारी के अनुसार नारायणपुर गांव निवासी चितरंजन कुमार की पत्नी खुशबू कुमारी का सात दिसंबर को अगिआंव पीएचसी में नार्मल प्रसव के दाैरान शिशु की प्राप्ति हुई थी।

    दूसरे दिन सुबह में अस्पताल से छुट्टी के बाद खुशबू अपनी सास के साथ अपने घर आ गई थी। जब उसने अपनी सास से नवजात बच्चे के बारे में पूछा तो उसने बताया कि बच्चे को कविता देवी की रिश्तेदार चांदनी शर्मा को दे दिया है।

    महिला का आरोप है कि उसे घर से निकलने नहीं दिया जा रहा था। 13 दिसंबर को किसी तरह भागकर आरा स्थित अपने रिश्तेदार संजू देवी के यहां पहुंची और घटना के बारे में जानकारी दी।

    इसके बाद संजू ने अपने परिचित कचहरी में काम करने वाली महिला पूनम देवी को घटना से अवगत कराया, जिसके बाद 15 दिसंबर को एसपी कार्यालय पहुंचकर पूरी घटना के बारे में बताया गया, जिसके बाद नारायणपुर व गड़हनी दोनों थानों की पुलिस हरकत में आई।

    पुलिस ने सास (बच्चे की दादी) क्रिंता देवी, उसकी पड़ोसी कविता देवी को गिरफ्तार कर पूछताछ की। आरा के गोढ़ना रोड में रहने वाली चांदनी शर्मा के सहयोग से 50 हजार रुपये में डाक्टर व उसकी सहयोगी प्रीति को नवजात को बेचे जाने का खुलासा हुआ, जिसके बाद पुलिस ने आरा के गाेढ़ना रोड से चांदनी शर्मा व दिनारा से प्रीति कुमारी को गिरफ्तार कर लिया ।