Bhojpur News: भोजपुर में नीचे मछली पालन, ऊपर सौर्य ऊर्जा से बिजली उत्पादन

    By Kanchan Kishore Edited By: Rajat Mourya
    Updated: Tue, 16 Dec 2025 03:58 PM (IST)

    भोजपुर में जिला पदाधिकारी की अध्यक्षता में मत्स्य विभाग की बैठक हुई, जिसमें प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत लाभुकों के चयन पर विचार किया गया। ' ...और पढ़ें

    बैठक में शामिल जिलाधिकारी तनय सुल्तानिया और अन्य पदाधिकारी

    जागरण संवाददाता, आरा। जिला पदाधिकारी भोजपुर तनय सुल्तानिया की अध्यक्षता में मत्स्य विभाग अंतर्गत प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के लाभुकों के चयन के लिए जिला स्तरीय समिति की बैठक आयोजित की गई।

    बैठक के दौरान जिला पदाधिकारी ने जिले में संचालित प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजनाओं की समीक्षा की तथा नीचे मछली एवं ऊपर बिजली की तर्ज पर नवीन योजना के प्रभावी क्रियान्वयन का निर्देश दिया।

    नीचे मछली ऊपर बिजली का मतलब है कि जलाशयों में पानी के ऊपर सौर पैनल लगाकर बिजली बनाना और नीचे मछली पालन करना। इसका उद्देश्य दोहरा लाभ है। सौर ऊर्जा से बिजली उत्पादन और मछली पालन से किसानों की आय बढ़ाना है।

    विभाग का मानना है कि जिले में ऐसे बहुत से तालाब हैं, जहां इस योजना के तहत मछली उत्पादन को बढ़ावा दिया जा सकता है और साथ ही नवीनीकरणीय ऊर्जा का उत्पादन किया जा सकता है।

    जिला मत्स्य पदाधिकारी अमरजीत कुमार ने बताया कि किन तालाबों में इस योजना को लागू किया जाएगा। इसका विभाग सर्वे करेगा। साथ ही योजनाओं के क्रियान्वयन में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए वीडियोग्राफी कराने के लिए दिशा-निर्देश दिए गए।