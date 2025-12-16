Bhojpur News: भोजपुर में नीचे मछली पालन, ऊपर सौर्य ऊर्जा से बिजली उत्पादन

जागरण संवाददाता, आरा। जिला पदाधिकारी भोजपुर तनय सुल्तानिया की अध्यक्षता में मत्स्य विभाग अंतर्गत प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के लाभुकों के चयन के लिए जिला स्तरीय समिति की बैठक आयोजित की गई।

बैठक के दौरान जिला पदाधिकारी ने जिले में संचालित प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजनाओं की समीक्षा की तथा नीचे मछली एवं ऊपर बिजली की तर्ज पर नवीन योजना के प्रभावी क्रियान्वयन का निर्देश दिया।

नीचे मछली ऊपर बिजली का मतलब है कि जलाशयों में पानी के ऊपर सौर पैनल लगाकर बिजली बनाना और नीचे मछली पालन करना। इसका उद्देश्य दोहरा लाभ है। सौर ऊर्जा से बिजली उत्पादन और मछली पालन से किसानों की आय बढ़ाना है।