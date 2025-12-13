भोजपुर के जादोपुर गांव में खाद दुकानदार की बेरहमी से हत्या, अर्द्धनिर्मित मकान से मिला शव
भोजपुर जिले के तियर थाना क्षेत्र के जादोपुर गांव में खाद दुकानदार की हत्या से सनसनी फैल गई। 50 वर्षीय परमात्मा सिंह का शव एक अर्द्धनिर्मित मकान से बरा ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता,आरा(भोजपुर)। भोजपुर जिले के तियर थाना क्षेत्र अंतर्गत जादोपुर गांव में शुक्रवार की देर रात एक खाद दुकानदार की घातक हथियार से सिर पर वार कर हत्या कर दिए जाने से इलाके में सनसनी फैल गई। शनिवार की सुबह गांव स्थित एक अर्द्धनिर्मित मकान से शव बरामद होने के बाद पूरे क्षेत्र में दहशत का माहौल है। मृतक की पहचान 50 वर्षीय परमात्मा सिंह के रूप में की गई है, जो जादोपुर गांव निवासी सिद्धनाथ सिंह के पुत्र थे और पेशे से खाद दुकानदार थे।
स्थानीय लोगों के अनुसार शनिवार की सुबह कुछ ग्रामीणों ने अर्द्धनिर्मित मकान के पास खून से लथपथ शव देखा, जिसके बाद इसकी सूचना तियर थाना पुलिस को दी गई।
सूचना मिलते ही पुलिस दल मौके पर पहुंचा और शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू की। प्रारंभिक जांच में मृतक के सिर के भाग में गंभीर जख्म के निशान पाए गए हैं, जिससे स्पष्ट होता है कि हत्या किसी घातक हथियार से की गई है।
घटनास्थल के आसपास से मछली और देसी शराब के खाली पाउच बरामद किए गए हैं, जिससे आशंका जताई जा रही है कि घटना के समय वहां शराब पार्टी या किसी प्रकार का जमावड़ा रहा होगा।
पुलिस इस बिंदु पर भी जांच कर रही है कि हत्या शराब के नशे में किसी विवाद के दौरान हुई या फिर इसके पीछे कोई पुरानी रंजिश अथवा अन्य कारण है।
बताया जा रहा है कि परमात्मा सिंह शुक्रवार की रात घर से बाहर निकले थे, लेकिन देर रात तक वापस नहीं लौटे।
शनिवार की सुबह उनका शव मिलने के बाद परिजनों में कोहराम मच गया। परिजन हत्या को लेकर गहरी साजिश की आशंका जता रहे हैं और दोषियों की जल्द गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं।
घटना की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने एफएसएल (फॉरेंसिक साइंस लैब) टीम को भी मौके पर बुलाया है, ताकि वैज्ञानिक तरीके से साक्ष्य एकत्र किए जा सकें। एफएसएल टीम ने घटनास्थल से कई अहम नमूने जुटाए हैं, जिन्हें जांच के लिए भेजा जाएगा।
तियर थाना पुलिस का कहना है कि हत्या के कारणों का अभी स्पष्ट पता नहीं चल पाया है। पुलिस आसपास के लोगों से पूछताछ कर रही है और मृतक के परिजनों एवं परिचितों से भी जानकारी जुटाई जा रही है।
जल्द ही मामले का खुलासा कर आरोपियों को गिरफ्तार करने का दावा किया जा रहा है।
पोस्टमार्टम के लिए शव को सदर अस्पताल आरा भेज दिया गया है। पुलिस सभी पहलुओं को ध्यान में रखकर मामले की गहन जांच में जुटी हुई है।
