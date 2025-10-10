भोजपुर में कटाव पीड़ितों का दर्द; सामुदायिक रसोई बंद, हजारों परिवार भूख और बेघरपन से परेशान





कटाव में सबकुछ विलीन हो गया। ना घर है ना खेतीबारी ना ही कोई रोजगार। सरकार भी अब साथ छोड़ गई। अब तो खाने को कुछ नही है। क्या किया जाय कुछ समझ में नही आ रहा है।

मुकेश चौधरी, कटाव पीड़ित, जवइनिया





सब लोग साथ छोड़ देलस। अब भगवाने मालिक बाड़े। बुझाते नइखे की बाल बच्चा के कइसे जियाउल जाऊ। बांध पर मड़ई में बानी जा।

बबिता देवी, कटाव पीड़ित, जवइनिया





सरकारी टेंट कबरी गइल, जनरेटर अउर सामुदायिक रसोई बंद हो गइल। जइसे-तइसे तिरपाल तांग के हजारों लोग रात में अंधेरा में राहत बा।

उपेंद्र गोंड, कटाव पीड़ित, जवइनिया





सरकार द्वारा जिन कटाव पीडितो को भूमि आवंटित कर पर्चा दिया गया है। उनको कब्जा दिलाकर पुनर्वास कराया जाय।

छठु चौधरी, कटाव पीड़ित, जवइनिया





जवन तिरपाल मिलल रहे फाट गइल तीन महीना हो गइल। अब त केहू पुछवइया नइखे। बड़ी परेशानी जिनिगी नरक बन गइल बा।

शारदा देवी, कटाव पीड़ित, जवइनिया





बांध पर शरण लिए हजारों लोगों के लिए मेडिकल टीम भी नही आ रही है। कटाव पीड़ितों के पैसा भी नही है कि इलाज करा पाए।

उपेंद्र गोंड, कटाव पीड़ित, जवइनिया