भोजपुर में चुनाव के लिए कड़ी सुरक्षा: सीमाएं सील, 23 फ्लाइंग स्क्वाड-24 एसएसटी तैनात, ड्रोन-घुड़सवार गश्त

जागरण संवाददाता, आरा। भोजपुर जिले में गुरुवार को सात सीटों पर हो रहे विधानसभा चुनाव के मद्देनजर शांतिपूर्ण मतदान सुनिश्चित करने के लिए व्यापक सुरक्षा-व्यवस्था लागू कर दी गई है। जिले की सभी सीमाओं को सील कर दिया गया है और गंगा व सोन नदियों में नावों तथा ड्रोन के माध्यम से कड़ी निगरानी रखी जाएगी। सीमावर्ती इलाकों में लगातार पेट्रोलिंग बढ़ा दी गई है।

एसपी राज ने बुधवार को बताया कि एसडीआरएफ की तीन टीमें जिले में तैनात की जाएगी और बड़हरा के खवासपुर (गंगा), कोईलवर व सहार में सोन नदी किनारे विशेष गश्त चलायी जाएगी। अर्द्धसैनिक बलों के सहयोग से ये गश्त संचालित होंगी ताकि नदियों के माध्यम से किसी भी प्रकार की अनियमितता या अवैध गतिविधि पर तुरंत अंकुश लगाया जा सके।

दियारा इलाकों की विशेष निगरानी एसपी ने यह भी बताया कि माइनिंग विभाग के ड्रोन कैमरों से सोन नदी के दियारा इलाकों की विशेष निगरानी की जाएगी। ड्रोन से दियारा क्षेत्रों में उठने-बैठने और नावों की आवाजाही पर नजर रखी जाएगी जिससे संभावित संवेदनशील गतिविधियों की सूचना समय पर मिल सके।

चेक पोस्टों एवं विभिन्न थाना क्षेत्रों में आचार संहिता लागू होने के बाद से अब तक अवैध धन और संदिग्ध वस्तुओं की जांच के दौरान कुल 70 लाख रुपए की नगदी बरामद की जा चुकी है। साथ ही जिले में 200 से अधिक तत्वों पर सीसीए के तहत कार्रवाई की जा चुकी है ।

600 व्यक्तियों के विरुद्ध गुंडा एक्ट के तहत कार्रवाई जिन लोगों के खिलाफ यह कार्रवाई हुई है, उन्हें थाने में नियमित हाजिरी देनी होगी। इसके अतिरिक्त 600 व्यक्तियों के विरुद्ध गुंडा एक्ट के तहत भी कार्रवाई की योजना बनाई गयी है।सीमावर्ती क्षेत्रों की सुरक्षा के लिए 23 फ्लाइंग स्क्वाड और 24 स्पेशल सर्विलांस टीम (एसएसटी ) का गठन किया गया है।

इन टीमों को विशेष निर्देश दिये गये हैं कि वे अंदर या बाहर जाने वाले व्यक्तियों, वाहनों तथा संदिग्ध पार्सलों की सघन जांच करें और किसी भी तरह की असामान्य गतिविधि पर तुरंत कार्यवाही करें। दियारा क्षेत्र में अश्वारोही बल से गश्त शांतिपूर्ण मतदान सुनिश्चित करने के लिए दियारा क्षेत्रों में अश्वारोही बल (घुड़सवार यूनिट) से गश्त करायी जाएगी। जिला प्रशासन ने तीन अश्वारोही दस्तों को प्राथमिकता के आधार पर दियारा इलाकों में तैनात करने का निर्णय लिया है ताकि उन क्षेत्रों में जान-पहचान और पहुंच बढ़े और ग्रामीण इलाकों में भी प्रभावी निगरानी बनी रहे।

प्रशासन ने मतदाता और चुनावी कर्मियों से अपील की है कि वे शांति बनाए रखें और किसी भी संदिग्ध सूचना या घटना के बारे में नजदीकी थाने को सूचित करें। जिला पुलिस ने कहा है कि किसी भी अप्रिय घटना को जल्द से जल्द रोकने के लिये, त्वरित प्रतिक्रिया दल चौबीसों घंटे मुस्तैद रहेंगे।