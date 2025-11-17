Language
    भोजपुर में सबसे ज्यादा वोट लेकर फिर प्रशांत बने 'विशाल', विधानसभा चुनाव में बना दिया रिकॉर्ड

    By Dharmendra Kumar Singh Edited By: Rajat Mourya
    Updated: Mon, 17 Nov 2025 03:53 PM (IST)

    आरा में विधानसभा चुनाव में एनडीए ने सातों सीटें जीतीं। तरारी के विशाल प्रशांत ने सर्वाधिक 96,887 वोट पाकर रिकॉर्ड बनाया। आरा से भाजपा के संजय सिंह टाइगर दूसरे स्थान पर रहे। जगदीशपुर से भगवान सिंह कुशवाहा और शाहपुर से राकेश रंजन भी प्रमुख विजेता रहे। अन्य विजयी उम्मीदवारों में राधाचरण सेठ, राघवेंद्र प्रताप सिंह और महेश पासवान शामिल हैं।

    जागरण संवाददाता, आरा। विधानसभा चुनाव में एक तरफ जहां एनडीए ने शानदार प्रदर्शन करते हुए सभी सात सीटों पर महागठबंधन का सूपड़ा साफ कर दिया। वहीं, तरारी विधायक ने जिले में सबसे ज्यादा 96,887 मत लाकर नया इतिहास रच डाला है। जिले के सातों विधानसभा क्षेत्रों से चुनाव परिणाम आने के बाद वोटों के विश्लेषण पर नजर डालें तो सबसे ज्यादा वोट लाने में तरारी विधायक विशाल प्रशांत सफल रहे। उन्हें 96,887 मत मिले हैं।

    जिले में उनके बाद सबसे ज्यादा वोट लाने का रिकॉर्ड आरा के भाजपा प्रत्याशी संजय सिंह टाइगर के नाम है। उनको 94,201 वोट मिले हैं। इसके साथ ही इन्होंने जिले में सबसे ज्यादा 19,581 मतों के अंतर से भाकपा माले के प्रत्याशी को हराने का भी रिकॉर्ड बनाया है। जिले में तीसरे नंबर पर और अपनी पार्टी में पहले नंबर पर सबसे ज्यादा वोट लाने का रिकॉर्ड जगदीशपुर से भगवान सिंह कुशवाहा ने बनाया है।

    उन्होंने रिकॉर्ड 92,974 मत लाकर जगदीशपुर में इतिहास लिखा है। यहां पर हाल के दिनों में इतना ज्यादा मत किसी प्रत्याशी ने नहीं लाया था। इसके साथ ही इन्होंने 18193 मतों से हराकर जिले में सबसे ज्यादा मतों से हराने के मामले में दूसरा स्थान प्राप्त किया है।

    चौथे नंबर पर सबसे ज्यादा वोट लाने के मामले में शाहपुर के भाजपा प्रत्याशी राकेश रंजन है। इनको 88,655 मत मिले। पांचवें नंबर पर ज्यादा वोट लाने के मामले में संदेश से जदयू प्रत्याशी राधाचरण सेठ रहे। इन्होंने 80,598 मत लाया है।

    जिले में छठे नंबर पर सर्वाधिक वोट लाने के मामले में बड़हरा प्रत्याशी सह पूर्व मंत्री राघवेंद्र प्रताप सिंह रहे जिन्होंने 79,593 मत लाया है। अंतिम सातवें स्थान पर अगिआंव से भाजपा प्रत्याशी रहे महेश पासवान है। इन्होंने रिकॉर्ड 69,412 मत लाकर विपक्षी को हराया है।

    सातों विधानसभा क्षेत्रों में विजेता को मिले वोट

    विजेता पार्टी वोट
    विशाल प्रशांत भाजपा 96,887
    संजय सिंह टाइगर भाजपा 94,201
    भगवान कुशवाहा जेडीयू 92,974
    राकेश रंजन भाजपा 88,655
    राधा चरण सेठ जेडीयू 80,598
    राघवेंद्र प्रताप सिंह भाजपा 79,593
    महेश पासवान भाजपा 69,412