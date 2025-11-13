Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    Bhojpur Election Result 2025: भोजपुर जिले की 7 सीटों पर टाइट फाइट, 2 MLC और 4 MLA की बढ़ी धड़कनें

    By Dharmendra Kumar Singh Edited By: Rajat Mourya
    Updated: Thu, 13 Nov 2025 07:00 PM (IST)

    भोजपुर जिले में शुक्रवार सुबह 8 बजे से मतगणना शुरू होगी, जिसमें 82 प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला होगा। सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं और 150 से अधिक मजिस्ट्रेट तैनात हैं। दो एमएलसी और चार एमएलए समेत कई प्रमुख उम्मीदवारों की प्रतिष्ठा दांव पर है। सुबह 11 बजे से दोपहर 2 बजे के बीच परिणाम आने की संभावना है।

    prefferd source google
    Hero Image

    जागरण संवाददाता, आरा। भोजपुर जिले के सातों विधानसभा क्षेत्र की मतगणना शुक्रवार की सुबह आठ बजे से प्रारंभ होगी। जिले में दो एमएलसी व चार एमएलए समेत 82 प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला होगा। जिला मुख्यालय स्थित बाजार समिति स्ट्रॉन्ग रूम के सात भवन में सभी विधानसभा के मतों की गिनती करने के लिए विशेष बंदोबस्त किए गए हैं।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    एक तरफ जहां 150 से ज्यादा मजिस्ट्रेट तैनात किए गए हैं, वही 550 से ज्यादा कर्मियों और पदाधिकारी को लगाया गया है। सातों विधानसभा की मतगणना एक साथ शुरू करने के लिए एक तरफ जहां सुरक्षा के बंदोबस्त किए गए हैं।

    वहीं, सभी तैयारियां को गुरुवार की देर रात तक पूरा कर लिया गया है। चारों तरफ जहां सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त के साथ सीसीटीवी कैमरे से निगरानी हो रही है, वही लगातार डीएम और एसपी समेत प्रेक्षक इसकी मॉनीटरिंग कर रहे हैं।

    शुक्रवार की सुबह जिन 82 प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला होगा, उनमें प्रमुख चेहरों में दो एमएलसी- संदेश विधानसभा से राधाचरण साह और जगदीशपुर विधानसभा से भगवान सिंह कुशवाहा भाग्य आजमा रहे हैं। इनके साथ बड़हरा विधायक राघवेंद्र प्रताप सिंह, अगिआंव विधायक शिव प्रकाश रंजन, तरारी विधायक विशाल प्रशांत और शाहपुर विधायक राहुल तिवारी समेत कई पूर्व विधायक और विधायक के पुत्रों की प्रतिष्ठा दांव पर लगी हुई है।

    इन सभी प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला शुक्रवार सुबह 11 बजे से लेकर दोपहर दो बजे के बीच हो जाएगा। सुबह आठ बजे से मतगणना शुरू होने के बाद नौ बजे से के बाद रुझान मिलने लगेगा तथा 11 बजे के बाद से परिणाम आने की संभावनाएं व्यक्त की गई है।

    सुबह पांच बजे चुनाव कर्मियों को दी जाएगी तीसरी ट्रेनिंग

    मतगणना कार्य सुचारू रूप से और शांतिपूर्वक संपन्न करने के लिए लगभग 650 पदाधिकारी और मतगणना कर्मियों को तीसरा प्रशिक्षण शुक्रवार की सुबह पांच बजे दिया जाएगा। इसके लिए कार्मिक कोषांग के द्वारा सभी प्रकार की तैयारी को पूरा कर ली गई है। दूसरी तरफ प्रत्याशियों, कर्मचारी, पदाधिकारी, अभिकर्ता और पत्रकारों को भी पर्याप्त संख्या में पास निर्गत किया गया है।

    सातों विधानसभा के लिए बना जिला और आरओ नियन्त्रण कक्ष

    विधानसभा नाम, जिला नियंत्रण एवं आरओ नियंत्रण कक्ष
    विधानसभा नाम जिला नियन्त्रण आरओ नियन्त्रण कक्ष
    संदेश 06182-222136 06182-299972
    बड़हरा 06182-222145 06182-221301
    आरा 06182-222152 06182-239766
    अगिआंव 06182-222163 06181-223301
    तरारी 06182-222170 06181-223301
    जगदीशपुर 06182-222176 06181-280416
    शाहपुर 06182-222183 9031071426



    सातों विधानसभा में मतदान केंद्रों और प्रत्याशियों की संख्या

     

    विधानसभा अनुसार मतदान केंद्र एवं प्रत्याशियों की संख्या
    विस नाम मतदान केंद्र प्रत्याशियों की संख्या
    संदेश 367 11
    बड़हरा 362 13
    आरा 371 13
    अगिआंव 326 09
    तरारी 376 15
    जगदीशपुर 373 10
    शाहपुर 376 11
    योग 2551 82


    सातों विधानसभा में हुए मतदान का प्रतिशत

    विधानसभा अनुसार मतदान प्रतिशत (%)
    विस नाम पुरुष महिला कुल
    संदेश 62.39 63.45 62.89
    बड़हरा 57.47 59.74 58.54
    आरा 57.01 55.67 56.38
    अगिआंव 56.13 60.49 58.17
    तरारी 62.85 65.90 64.27
    जगदीशपुर 58.96 63.62 61.15
    शाहपुर 56.07 60.46 58.11
    योग 58.69 61.28 59.90