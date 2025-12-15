Language
    Bhojpur News: कूड़ा विवाद में बुजुर्ग महिला की पीट-पीटकर हत्या, एक घायल; तीन हिरासत में

    By Deepak Singh Edited By: Shashank Baranwal
    Updated: Mon, 15 Dec 2025 10:21 PM (IST)

    भोजपुर में कूड़ा फेंकने को लेकर हुए विवाद में एक बुजुर्ग महिला की रॉड से पीट-पीटकर हत्या कर दी गई, जबकि एक अन्य व्यक्ति घायल हो गया। पुलिस ने इस मामले ...और पढ़ें

    जगदीशपुर थाना क्षेत्र के दावां में हत्या के बाद रोते स्वजन। फोटो जागरण

    जागरण टीम, आरा/जगदीशपुर। भोजपुर जिले के जगदीशपुर थाना क्षेत्र के दावां गांव स्थित दर्जी मुहल्ला में सोमवार को कूड़ा फेंकने को लेकर विवाद इतना बढ़ गया कि दो पक्षों के बीच जमकर मारपीट हो गई।

    इस दौरान लाठी-डंडा व राड से हमला कर एक बुजुर्ग महिला की हत्या कर दी गई, जबकि दूसरी बुजुर्ग महिला गंभीर रूप से घायल हो गई। मृतका 65 वर्षीय रौशनी बीबी, दावां गांव वार्ड नंबर नौ निवासी स्व. जैनुद्दीन की पत्नी थीं। सिर पर जख्म पाए गए है।

    पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए तीन संदिग्धों को हिरासत में ले लिया है। जानकारी के अनुसार, सोमवार सुबह रौशनी बीबी अपने दीवार में बकरी बांधी थी और घर के बाहर कूड़ा फेंक रही थीं।

    इसी दौरान सामने के पड़ोसियों ने यह कहते हुए विरोध किया कि बकरी की गंदगी उनके घर के सामने न डाली जाए। इसी बात को लेकर कहासुनी शुरू हुई, जो कुछ ही देर में हाथापाई में बदल गई।

    स्वजन आरोप लगा रहे हैं कि विवाद के दौरान पड़ोसी विक्की कुमार तथा उसके घरवालों ने लाठी-डंडे व राड से रौशनी बीबी और हसीना बीबी (मैनूदीन की पत्नी) के सिर पर हमला कर दिया, जिससे दोनों गंभीर रूप से घायल हो गईं।

    घटना के बाद दोनों घायलों को जगदीशपुर अनुमंडलीय अस्पताल ले जाया गया, जहां रौशनी बीबी की गंभीर स्थिति को देखते हुए उन्हें आरा सदर अस्पताल रेफर कर दिया गया।सदर अस्पताल से पटना ले जाने के क्रम में रौशनी बीबी ने बिहटा के पास रास्ते में दम तोड़ दिया।

    वहीं, हसीना बीबी का इलाज आरा सदर अस्पताल में चल रहा है। सूचना पर जगदीशपुर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति को नियंत्रित किया। पुलिस ने राहुल उर्फ विक्की कुमार, उसकी मां अंजू एवं खुशबू सहित तीन लोगों को हिरासत में लिया है।

    थानाध्यक्ष राजीव रंजन ने बताया कि अभी तक किसी भी पक्ष से आवेदन प्राप्त नहीं हुआ है, जिसके अभाव में प्राथमिकी दर्ज नहीं हुई है। मृतका के शव को पोस्टमार्टम के लिए आरा सदर अस्पताल भेज दिया गया है।

    गांव में सुरक्षा के मद्देनज़र पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। बताया जाता है कि मृतका के पति जैनुद्दीन की 23 वर्ष पूर्व हृदय गति रुकने से मौत हो गई थी।