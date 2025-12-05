धान खरीद के 48 घंटे के भीतर किसानों को हो भुगतान, नहीं तो होगी कार्रवाई; भोजपुर डीएम का सख्त निर्देश

जागरण संवाददाता, आरा। भोजपुर जिले में धान खरीद में तेजी लाने के साथ 48 घंटे के अंदर जिन किसानों की धान खरीदी गई है उनके राशि का भुगतान करें। ऐसा नहीं करने वालों के खिलाफ शिकायत मिलने पर कार्रवाई की जाएगी। उक्त बातें डीएम तनय सुल्तानिया ने शुक्रवार को कलेक्ट्रेट में जिला टस्क फोर्स (अधिप्राप्ति) की समीक्षा बैठक करते हुए कही।

बैठक में जिला सहकारिता पदाधिकारी ने बताया कि जिले में कुल 191 समितियां (185 पैक्स एवं 6 व्यापार मंडल) चयनित की गई हैं, जिनमें से 187 को कैश क्रेडिट उपलब्ध करा दिया गया है। 56 समितियां धान क्रय कार्य शुरू कर चुकी हैं, जबकि शेष समितियों को भी शीघ्र सक्रिय करने का प्रयास किया जा रहा है।

7,65,009 क्विंटल धान की खरीद जिले में अब तक 88 किसानों से 7,65,009 क्विंटल धान की खरीद की जा चुकी है, जबकि कुल 31,188 किसान बिक्री के लिए पहुंचे हैं। सरकार के निर्देशानुसार पैक्स के साथ-साथ व्यापार मंडल में भी धान बिक्री की सुविधा उपलब्ध कराई गई है।

जिलाधिकारी ने निर्देश दिया कि जिन 13 समितियों को खाते से जुड़ी समस्या के कारण कैश क्रेडिट नहीं मिला है, उनके खातों में अविलंब सुधार कर क्रेडिट उपलब्ध कराया जाए। 100% पंजीकरण पूरा करने का निर्देश जिला प्रबंधक, राज्य खाद्य निगम ने बताया कि 32 चयनित राइस मिलों में से 19 का भौतिक निरीक्षण पूरा कर लिया गया है। जिलाधिकारी ने शेष 13 मिलों का तीन दिनों के भीतर फिजिकल सत्यापन हर हाल में पूर्ण करने और इसकी सूचना संबंधित समितियों को उपलब्ध कराने का निर्देश दिया।