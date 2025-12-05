Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    धान खरीद के 48 घंटे के भीतर किसानों को हो भुगतान, नहीं तो होगी कार्रवाई; भोजपुर डीएम का सख्त निर्देश

    By Dharmendra Kumar Singh Edited By: Nishant Bharti
    Updated: Fri, 05 Dec 2025 08:00 PM (IST)

    भोजपुर में धान खरीद में तेजी लाने और किसानों को 48 घंटे के भीतर भुगतान सुनिश्चित करने के लिए डीएम ने सख्त निर्देश दिए हैं। जिले में 187 समितियों को कै ...और पढ़ें

    prefferd source google
    Hero Image

    भोजपुर डीएम का सख्त निर्देश

    जागरण संवाददाता, आरा। भोजपुर जिले में धान खरीद में तेजी लाने के साथ 48 घंटे के अंदर जिन किसानों की धान खरीदी गई है उनके राशि का भुगतान करें। ऐसा नहीं करने वालों के खिलाफ शिकायत मिलने पर कार्रवाई की जाएगी। उक्त बातें डीएम तनय सुल्तानिया ने शुक्रवार को कलेक्ट्रेट में जिला टस्क फोर्स (अधिप्राप्ति) की समीक्षा बैठक करते हुए कही। 

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    बैठक में जिला सहकारिता पदाधिकारी ने बताया कि जिले में कुल 191 समितियां (185 पैक्स एवं 6 व्यापार मंडल) चयनित की गई हैं, जिनमें से 187 को कैश क्रेडिट उपलब्ध करा दिया गया है। 56 समितियां धान क्रय कार्य शुरू कर चुकी हैं, जबकि शेष समितियों को भी शीघ्र सक्रिय करने का प्रयास किया जा रहा है। 

    7,65,009 क्विंटल धान की खरीद 

    जिले में अब तक 88 किसानों से 7,65,009 क्विंटल धान की खरीद की जा चुकी है, जबकि कुल 31,188 किसान बिक्री के लिए पहुंचे हैं। सरकार के निर्देशानुसार पैक्स के साथ-साथ व्यापार मंडल में भी धान बिक्री की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। 

    जिलाधिकारी ने निर्देश दिया कि जिन 13 समितियों को खाते से जुड़ी समस्या के कारण कैश क्रेडिट नहीं मिला है, उनके खातों में अविलंब सुधार कर क्रेडिट उपलब्ध कराया जाए। 

    100% पंजीकरण पूरा करने का निर्देश 

    जिला प्रबंधक, राज्य खाद्य निगम ने बताया कि 32 चयनित राइस मिलों में से 19 का भौतिक निरीक्षण पूरा कर लिया गया है। जिलाधिकारी ने शेष 13 मिलों का तीन दिनों के भीतर फिजिकल सत्यापन हर हाल में पूर्ण करने और इसकी सूचना संबंधित समितियों को उपलब्ध कराने का निर्देश दिया। 

    इस वर्ष पंजीकृत एवं अपंजीकृत दोनों श्रेणियों के किसानों का 100% पंजीकरण हर हाल में पूरा करने का निर्देश दिया गया। बैठक में उप विकास आयुक्त सहित आपूर्ति, कृषि, सहकारिता एवं अनुमंडलों के अधिकारी उपस्थित थे।