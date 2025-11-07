भोजपुर के बूथों पर सांस्कृतिक महोत्सव, धान के कटोरे से स्वतंत्रता संग्राम की दिखी झलक

जागरण संवाददाता, आरा। भोजपुर जिले में गुरुवार को विधान सभा चुनाव को लोकतंत्र के उत्सव के रूप में मनाया गया। कई मतदान केंद्रों पर जिले के संस्कृति के विविध रंग दिखे। लोकतंत्र के आंगन में जनता का विश्वास आस्था बनकर सकार हुआ।

बीते छठ पूजा में जिस तरह से सरोवर के घाटों को सूर्य के अर्ध्य के लिए सजाया गया था, उससे कही अधिक मतदान के लिए मतदान केंद्रों को सजाया गया था। लोकतंत्र के प्रति आस्था और विश्वास के साथ जिले भर में शांतिपूर्ण मतदान संपन्न हुआ।

यह भोजपुर जिले की सांस्कृतिक विरासत रही है। जिले के आदर्श मतदान केंद्रों पर भोजपुर जिले के सांस्कृतिक विरासत की झलक दिख रही थी। प्रथम स्वतंत्रता आंदोलन के नायक बाबू कुंवर सिंह के तेगवा बहादुर की छवि को सजाया गया था।

पशुपालन अस्पताल परिसर में बाबू कुंवर सिंह का घोड़े पर सवार होकर हवा में तलवार लहराते कटआउट लगाया था। इससे लोकतंत्र के रक्षक होने का संकेत मिल रहा था। धान के कटोरा के रूप में पहचान बनाने वाले किसानों का कट आउट उसकी फसलों के साथ किया गया था।