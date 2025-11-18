Language
    Crime News: बस इतनी सी बात! हैरान करने वाली हैं भोजपुर की ये अपराध की घटनाएं

    By Deepak Singh Edited By: Vyas Chandra
    Updated: Tue, 18 Nov 2025 04:42 PM (IST)

    भोजपुर में अपराध की हैरान करने वाली घटनाएं सामने आई हैं, जिनमें मामूली बातों पर भी गंभीर अपराध हो रहे हैं। इन घटनाओं से क्षेत्र में अपराध की बढ़ती प्रवृत्ति का पता चलता है। पुलिस को इन अपराधों पर नियंत्रण पाने के लिए सक्रिय कदम उठाने की आवश्यकता है ताकि स्थिति को नियंत्रण में लाया जा सके।

    चाकू लगने से जख्‍मी सूरज यादव। जागरण

    जागरण संवाददाता, आरा। भोजपुर जिले की दो अलग-अलग घटनाएं छोटी-छोटी बातों पर हुई। ग्राहक बुलाने का विवाद। धान काटने से मना करने का विवाद।

    दोनों मामले में कई लोग जख्‍मी हो गए हैं। घायलों को सदर अस्‍पताल भेजा गया। पुलिस दोनों मामले की जांच कर रही है। 

    बहोरनपुर थाना क्षेत्र के चारघाट गांव में मंगलवार की सुबह धान काटने को लेकर हुए विवाद में बड़े भाई पर चाकू से हमला कर दिया। घटना में 50 वर्षीय सूरज यादव गंभीर रूप से घायल हो गए।

    उनकी पसली और पीठ में चाकू लगी है। उन्हें पहले बिहिया पीएचसी पहुंचाया। इसके बाद प्राथमिक उपचार के बाद सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया।
     

    छोटे भाई ने धान काटने से रोका

    जख्मी सूरज यादव ने बताया कि वे और छोटा भाई सुरेश यादव मिलकर खेत में धान की खेती करते हैं, जबकि उनका दूसरा भाई राज कुमार यादव अपना खेत परती रखता है।
     
    सुबह सुरेश धान काटने गया तो राज कुमार यादव ने उसे रोकते हुए धमकी दी कि वह हथियार के बल पर धान काटेगा। इस बात को लेकर दोनों भाइयों में कहासुनी हुई और स्थिति मारपीट तक पहुंच गई।
     
    आरोप है कि इस दौरान राज कुमार ने सुरेश को भी पीटकर घायल कर दिया। जब सूरज यादव बीच-बचाव करने पहुंचे तो राज कुमार यादव ने उन पर चाकू से हमला कर दिया।  

    सब्‍जी की दुकान पर ग्राहक बुलाने पर मारपीट 

    कृष्णागढ़ थाना क्षेत्र के सरैया बाजार में मंगलवार की दोपहर ग्राहक बुलाने को लेकर दो पक्षों के बीच मारपीट हो गई। इस दौरान दोनों पक्षों के सगे भाइयों सहित चार लोग जख्मी हो गए।

    सभी घायलों को सदर अस्पताल भेज दिया। जख्मी लोगों में सरैया गांव निवासी राहुल कुमार साह और मनोज कुमार साह, तथा बभनगावां गांव निवासी  राज कुमार केसरी और अशोक कुमार केसरी शामिल हैं।

    घटना के संबंध में बताया जाता है कि सरैया बाजार में राहुल कुमार साह और अशोक कुमार केसरी की सब्जी की दुकानें आमने-सामने हैं। ग्राहक बुलाने को लेकर दोनों के बीच पहले से ही कहासुनी होती रहती थी।

    मंगलवार की दोपहर जब एक ग्राहक राहुल की दुकान पर सब्जी खरीदने आया, तभी अशोक कुमार केसरी ने उसे जबरन अपनी दुकान पर बुलाने का प्रयास क‍िया। इसी बात पर विवाद हुआ।  