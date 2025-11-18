Crime News: बस इतनी सी बात! हैरान करने वाली हैं भोजपुर की ये अपराध की घटनाएं

जागरण संवाददाता, आरा। भोजपुर जिले की दो अलग-अलग घटनाएं छोटी-छोटी बातों पर हुई। ग्राहक बुलाने का विवाद। धान काटने से मना करने का विवाद।

दोनों मामले में कई लोग जख्‍मी हो गए हैं। घायलों को सदर अस्‍पताल भेजा गया। पुलिस दोनों मामले की जांच कर रही है।

बहोरनपुर थाना क्षेत्र के चारघाट गांव में मंगलवार की सुबह धान काटने को लेकर हुए विवाद में बड़े भाई पर चाकू से हमला कर दिया। घटना में 50 वर्षीय सूरज यादव गंभीर रूप से घायल हो गए।

उनकी पसली और पीठ में चाकू लगी है। उन्हें पहले बिहिया पीएचसी पहुंचाया। इसके बाद प्राथमिक उपचार के बाद सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया। छोटे भाई ने धान काटने से रोका जख्मी सूरज यादव ने बताया कि वे और छोटा भाई सुरेश यादव मिलकर खेत में धान की खेती करते हैं, जबकि उनका दूसरा भाई राज कुमार यादव अपना खेत परती रखता है। सुबह सुरेश धान काटने गया तो राज कुमार यादव ने उसे रोकते हुए धमकी दी कि वह हथियार के बल पर धान काटेगा। इस बात को लेकर दोनों भाइयों में कहासुनी हुई और स्थिति मारपीट तक पहुंच गई। आरोप है कि इस दौरान राज कुमार ने सुरेश को भी पीटकर घायल कर दिया। जब सूरज यादव बीच-बचाव करने पहुंचे तो राज कुमार यादव ने उन पर चाकू से हमला कर दिया। सब्‍जी की दुकान पर ग्राहक बुलाने पर मारपीट

कृष्णागढ़ थाना क्षेत्र के सरैया बाजार में मंगलवार की दोपहर ग्राहक बुलाने को लेकर दो पक्षों के बीच मारपीट हो गई। इस दौरान दोनों पक्षों के सगे भाइयों सहित चार लोग जख्मी हो गए।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें