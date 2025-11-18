Crime News: बस इतनी सी बात! हैरान करने वाली हैं भोजपुर की ये अपराध की घटनाएं
भोजपुर में अपराध की हैरान करने वाली घटनाएं सामने आई हैं, जिनमें मामूली बातों पर भी गंभीर अपराध हो रहे हैं। इन घटनाओं से क्षेत्र में अपराध की बढ़ती प्रवृत्ति का पता चलता है। पुलिस को इन अपराधों पर नियंत्रण पाने के लिए सक्रिय कदम उठाने की आवश्यकता है ताकि स्थिति को नियंत्रण में लाया जा सके।
जागरण संवाददाता, आरा। भोजपुर जिले की दो अलग-अलग घटनाएं छोटी-छोटी बातों पर हुई। ग्राहक बुलाने का विवाद। धान काटने से मना करने का विवाद।
दोनों मामले में कई लोग जख्मी हो गए हैं। घायलों को सदर अस्पताल भेजा गया। पुलिस दोनों मामले की जांच कर रही है।
बहोरनपुर थाना क्षेत्र के चारघाट गांव में मंगलवार की सुबह धान काटने को लेकर हुए विवाद में बड़े भाई पर चाकू से हमला कर दिया। घटना में 50 वर्षीय सूरज यादव गंभीर रूप से घायल हो गए।
छोटे भाई ने धान काटने से रोका
सब्जी की दुकान पर ग्राहक बुलाने पर मारपीट
कृष्णागढ़ थाना क्षेत्र के सरैया बाजार में मंगलवार की दोपहर ग्राहक बुलाने को लेकर दो पक्षों के बीच मारपीट हो गई। इस दौरान दोनों पक्षों के सगे भाइयों सहित चार लोग जख्मी हो गए।
सभी घायलों को सदर अस्पताल भेज दिया। जख्मी लोगों में सरैया गांव निवासी राहुल कुमार साह और मनोज कुमार साह, तथा बभनगावां गांव निवासी राज कुमार केसरी और अशोक कुमार केसरी शामिल हैं।
घटना के संबंध में बताया जाता है कि सरैया बाजार में राहुल कुमार साह और अशोक कुमार केसरी की सब्जी की दुकानें आमने-सामने हैं। ग्राहक बुलाने को लेकर दोनों के बीच पहले से ही कहासुनी होती रहती थी।
मंगलवार की दोपहर जब एक ग्राहक राहुल की दुकान पर सब्जी खरीदने आया, तभी अशोक कुमार केसरी ने उसे जबरन अपनी दुकान पर बुलाने का प्रयास किया। इसी बात पर विवाद हुआ।
