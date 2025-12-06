संवाद सूत्र, कोईलवर(आरा)। Ara Crime News: गीधा पेट्रोल पंप से लूटकांड का फरार अभियुक्त अभिषेक कुमार उर्फ भुअर को पुलिस ने उसके घर से गिरफ्तार कर जेल भेज दिया।

दरअसल शनिवार को उसकी शादी का रिसेप्‍शन था। वह उसी की तैयारी में जुटा हुआ था। इसी क्रम में पुलिस ने उसे दबोच लिया। उसे न्‍यायिक हिरासत में भेज दिया गया।

छह वर्ष पुराने मामले में हुई गिरफ्तारी

अपर थानाध्यक्ष सुभाष कुमार मंडल ने बताया कि कोईलवर थाना कांड संख्या 422/19 का अप्राथमिकी अभियुक्त अभिषेक कुमार उर्फ भुअर को वैज्ञानिक अनुसंधान के आधार पर गिरफ्तार किया गया है।

वह गीधा थाना निवासी सुबोध कुमार का पुत्र है। थानाध्यक्ष ने बताया कि छह साल पहले दिसंबर महीने में गीधा स्थित पेट्रोल पंप से हथियारबंद अपराधियो ने लगभग एक लाख रुपये लूट लिए थे।

उस कांड में तीन अभियुक्तों को पहले ही गिरफ्तार कर लिया गया था, अंतिम अभियुक्त अभिषेक कुमार को भी गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया।





