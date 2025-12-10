Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    Bhojpur Crime: नशे के आदी दो भाइयों में हुआ व‍िवाद, होना ही था ये अंजाम, छोटा भाई गिरफ्तार

    By Rakesh Kumar Tiwari Edited By: Vyas Chandra
    Updated: Wed, 10 Dec 2025 06:33 PM (IST)

    भोजपुर में नशे के आदी दो भाइयों के बीच विवाद हो गया, जिसके चलते एक भाई को गिरफ्तार कर लिया गया। नशे की हालत में दोनों भाइयों के बीच झगड़ा इतना बढ़ गया ...और पढ़ें

    prefferd source google
    Hero Image

    बड़े भाई की हत्‍या का आरोप‍ित गिरफ्तार। सांकेत‍िक तस्‍वीर

    संवाद सूत्र, बड़हरा (आरा)। बड़हरा थाना क्षेत्र के मटुकपुर गांव में मंगलवार देर रात एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई, जहां नशे की हालत में छोटे भाई ने अपने बड़े भाई की हत्या कर दी।

    घटना की जानकारी मिलते ही गांव में सनसनी फैल गई और लोग दहशत में आ गए। थानेदार रविकांत प्रसाद ने बताया कि मुख्य आरोपी वीरेंद्र कुमार को गिरफ्तार कर लिया गया है। अभी इस घटना की जांच जारी है।

    बुधवार सुबह ग्रामीणों ने इसकी सूचना तत्काल बड़हरा पुलिस को दी। सूचना मिलते ही थाना प्रभारी रविकांत प्रसाद पुलिस बल के साथ घटनास्थल पर पहुंचे और पंचनामा के बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल आरा भेज दिया।

    दोनों भाई थे नशे के आदी

    मृतक की पहचान मटुकपुर गांव निवासी दशरथ शाह के 25 वर्षीय पुत्र राजू साह के रूप में हुई है। ग्रामीणों के अनुसार राजू साह और छोटा भाई वीरेंद्र कुमार दोनों लंबे समय से नशे के आदी थे।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    मंगलवार की रात दोनों के बीच नशे की हालत में किसी बात को लेकर विवाद बढ़ा और छोटे भाई ने बड़े भाई पर हमला कर दिया। घटना में पत्थर से प्रहार किए जाने की बात सामने आ रही है। मृतक के सिर, नाक और कान से काफी मात्रा में खून बह गया जिससे उसकी मौत हो गई। 

    घटना की गंभीरता को देखते हुए एफएसएल की टीम भी मौके पर पहुंची और वैज्ञानिक तरीके से साक्ष्यों का संग्रहण किया। एसडीपीओ टू रंजीत कुमार सिंह ने भी घटनास्थल का निरीक्षण कर कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर जांच की। बड़हरा पुलिस ने चौकीदार के बयान पर मृतक के छोटे भाई वीरेंद्र कुमार और पिता दशरथ साह को नामजद अभियुक्त बनाया है।

    ट्रेन से कटकर अज्ञात बुजुर्ग की मौत

    दानापुर-पीडीडीयू रेलखंड पर आरा स्टेशन के पश्चिम साइड अप लाइन पर ट्रेन से कटकर एक अज्ञात 60 वर्षीय बुजुर्ग की मौत हो गई। बाद मेें शव बरामद किया गया।

    सूचना पर आरा रेल पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और शव पोस्टमार्टम के लिए आरा सदर अस्पताल भेज दिया। पुलिस शव की पहचान करने एवं मामले की छानबीन में जुट गई है।

    पुलिस द्वारा बनाए गए मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट के अनुसार मृतक अज्ञात बुजुर्ग की मौत ट्रेन की चपेट में आने एवं काटने के कारण होना प्रतीत होता है। हालांकि खबर लिखे जाने तक शव की शिनाख्त नहीं हो पाई थी।