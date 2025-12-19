'धुरंधर' में खूब चला आरा के बाल कलाकार का जादू, रहमान डकैत के बेटे की भूमिका में डाल दी जान

संवाद सूत्र, चरपोखरी (आरा)। Bhojpuri Actor Azinkya Mishra: बिहार की मिट्टी ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि प्रतिभा किसी पहचान की मोहताज नहीं होती। भोजपुर जिले के चरपोखरी प्रखंड के मुकुंदपुर गांव के रहने वाले 14 वर्षीय अजिंक्य मिश्रा ने मायानगरी मुंबई में अपनी अदाकारी का परचम लहराया है। बॉलीवुड की चर्चित मूवी धुरंधर (Dhurandhar Movie) में उनके अभ‍िनय की सराहना हो रही है।

मूल रूप से मुकुंदपुर निवासी चंदेश्वर मिश्रा के छोटे पुत्र जयशंकर मिश्रा के बेटे अजिंक्य मिश्रा ने हाल ही में रिलीज़ हुई ब्लॉकबस्टर फिल्म धुरंधर में दिग्गज कलाकार अक्षय खन्ना (रहमान डकैत) के बेटे फैजल बलोच की महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

अपने अभिनय क्षमता से सबको कायल कर दिया है। भोजपुर के मिट्टी से जुड़ा यह बाल कलाकार देखते ही देखते बॉलीवुड में छा गया है। उसकी इस सफलता से परिवार के लोग खुशी से फूले नहीं समा रहे। माता-पिता व भाई-बहनों के साथ आजिंक्‍य म‍िश्रा। सौ-परिवार इंदौर में हुआ जन्‍म, बचपन से ही अभ‍िनय में रुचि दादा चंदेश्वर मिश्रा बताते है क‍ि अजिंक्य का जन्म इंदौर में हुआ था। उसे बचपन से ही एक्टिंग में काफी रुचि थी। उसने अभ‍िनय जगह मे ही करियर बनाने का न‍िर्णय लिया। शुरुआती दौर में मॉडलिंग की।

इसके बाद मुंबई आने के साथ छोटे-छीटे कई एड क‍िए। इसी से एक तरह से उसकी एक्‍ट‍िंग की शुरुआत हुई। इसी क्रम में टीवी सी‍रियल में काम करने का मौका म‍िला। उसके बड़े पापा विकाश मिश्रा बताते है कि मुंबई में रहकर शिक्षा ग्रहण कर रहे अजिंक्य के पास अभी तीन बड़े प्रोजेक्ट्स हैं, जिनमें वेब सीरीज और फिल्में शामिल हैं। इधर बिहार के इस बच्चे की इस सफलता से न केवल मुकुंदपुर बल्कि पूरे भोजपुर जिले में हर्ष का माहौल है। लोगों का मानना है कि अजिंक्य आने वाले समय में बॉलीवुड के बड़े सितारों की फेहरिस्त में शामिल होंगे।

माता-पिता का मिला अहम सहयोग अजिंक्य के इस सफर में उनके पिता जय शंकर मिश्रा और माता रेणुबाला मिश्रा की भूमिका सबसे अहम रही। पिता एक मेडिकल कंपनी में जॉब करते हुए अपने बेटे के सपनों को पंख देने के लिए सभी संसाधन जुटाए। अजिंक्‍य नौवीं कक्षा की पढ़ाई कर रहा है।

अजिंक्य मिश्रा। ऐसे तय कि‍या बड़े पर्दे तक का सफर अजिंक्य के करियर की शुरुआत टीवी सीरियल दिल तो हैप्पी है जी से हुई, जहां उनकी मासूमियत और अभि‍नय ने निर्देशकों का ध्यान खींचा। इसके बाद उन्होंने फिल्म राष्ट्रकवच ओम से बड़े पर्दे पर कदम रखा।

इसी बीच आदित्य धर के निर्देशन में बनी फिल्म धुरंधर उनके करियर का टर्निंग पॉइंट साबित हुई है। इस फिल्म में रणवीर सिंह, आर. माधवन, अर्जुन रामपाल, अक्षय खन्‍ना और संजय दत्त जैसे सुपरस्टार्स की मौजूदगी के बावजूद अजिंक्य ने अपनी एक अलग पहचान बनाई।

धुरंधर मूवी में अजिंक्य ने निभाई ये भूमिका फिल्म धुरंधर में बाल कलाकार अजिंक्य मिश्रा का फैजल बलोच का किरदार कहानी में भावनात्मक गहराई जोड़ता है। रहमान डकैत के छोटे बेटे के रूप में फैजल का किरदार यह दिखाता है कि कैसे अपराध और हिंसा की छाया एक निर्दोष बचपन को प्रभावित करती है।

वह रहमान के परिवार का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, जिसके इर्द-गिर्द कहानी के कई भावनात्मक मोड़ घूमते हैं। रहमान के कठोर और खूंखार व्यक्तित्व के विपरीत, उसका अपने बेटों फैजल के प्रति लगाव उसके चरित्र का मानवीय पक्ष उजागर करता है।