छठ महापर्व के लिए भोजपुर में बालू खनन पर रोका, आरा में भारी वाहनों पर 48 घंटे की नो-एंट्री!

जागरण संवाददाता, आरा। भोजपुर जिले में छठ महापर्व को शांतिपूर्वक सुगमता से संपन्न कराने के लिए जिला प्रशासन ने कई प्रकार की सफल कवायद शुरू की है। छठ पूजा के दौरान ट्रैफिक व्यवस्था सही बनी रहे और छठ व्रतियों को आने-जाने में कोई परेशानी न हो, इसे देखते हुए 25 तारीख की दोपहर से ही बालू खनन पर रोक लगा दी गई है, जो 28 तारीख की दोपहर तक लागू रहेगी।

इसका कड़ाई से पालन कराने के लिए बालू के लिए प्रवेश और निकास करने वाले द्वार पर चेक पोस्ट लगाते हुए पुलिस बल की तैनाती कर दी गई है। जिले में बालू खनन और परिवहन होने के कारण पूरे सोन नदी के सटे क्षेत्रों में गंभीर ट्रैफिक की समस्या होती है।

दो दर्जन से ज्यादा बालू घाटों से हो रहे खनन इससे छुटकारा पाने के लिए जिले में दो दर्जन से ज्यादा बालू घाटों से हो रहे खनन और परिवहन को तत्काल बंद कर दिया गया है। खनन बंद रहने के कारण जाम नहीं लगने से छठवर्तियों को पर्व करने में आसानी होगी।

दूसरी तरफ आरा शहर में पर्व के दौरान शहर के सभी बड़े और सड़क के किनारे वाले घाटों पर हजारों व्रतियों के उमड़ने की संभावना को देखते हुए सभी प्रवेश द्वार पर सोमवार की दोपहर से नो इंट्री लगा दी गई है।

भारी और बड़े वाहनों के आवागमन पर रोक मंगलवार की दोपहर तक शहर में सभी प्रकार के भारी और बड़े वाहनों के आवागमन पर रोक जिला प्रशासन ने लगा दी है। इसे कड़ाई से अमल में लाने के लिए जीरो माइल मोड़, चंदवा मोड़, गांगी, धरहरा मोड़ और पुरानी पुलिस लाइन मोड़ पर चेक पोस्ट बनाया गया है।

यहां पर तैनात किए गए मजिस्ट्रेट और पुलिस बलों को सख्त निर्देश दिया गया है कि वे किसी भी बड़े वाहन को शहर में नहीं प्रवेश करने दे, ताकि ट्रैफिक की समस्या खड़ी न हो। दूसरी तरफ जिले के लोगों को किसी भी आपात स्थिति से निपटने में सहयोग करने के लिए मोबाइल नंबर जारी किया गया है।

वहीं घाटों पर किसी भी प्रकार का कोई हादसा न हो, इसके लिए प्रशासन के द्वारा एडवाइजरी जारी करते हुए लोगों से इसके पालन की अपील की गई है। रविवार की दोपहर आरा अनुमंडल क्षेत्र में तैनात मजिस्ट्रेट और पुलिस बलों की कलेक्ट्रेट में संयुक्त ब्रीफिंग की गई।

इस दौरान सदर एसडीओ और अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी ने सभी पदाधिकारी को समय से तैनात होने के साथ भीड़ प्रबंधन पर विशेष फोकस करने को कहा है। सभी छठ घाटों पर पटाखों के प्रयोग पर रोक का कड़ाई से पालन के साथ पर्याप्त संख्या में गोताखोर उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया है।