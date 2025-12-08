Bhojpur News: आरा शहर की सड़कों पर अब नहीं रहेगा अंधेरा; 45 वार्डों के लिए 5 करोड़ की योजना का काम शुरू
आरा शहर को रोशन करने के लिए 5 करोड़ रुपये की योजना बनाई गई है। इस योजना के तहत शहर के 45 वार्डों में अंधेरा नहीं रहेगा। नगर निगम शहर में प्रकाश व्यवस् ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, आरा। Ara News: शहर के 45 वार्ड अब रात में पहले से कहीं अधिक रोशन और सुरक्षित दिखेंगे। नगर निगम प्रशासन ने शहर में पांच हजार एलईडी स्ट्रीट लाइट लगाने की प्रक्रिया शुरू कर दी है।
इसके लिए नगर आयुक्त की ओर से पांच करोड़ रुपये की राशि से इस योजना पर टेंडर जारी कर दिया गया है। नया प्रकाश व्यवस्था सिस्टम अगले कुछ महीनों में पूरे शहर को जगमग बनाने का लक्ष्य लेकर शुरू किया गया है।
नगर आयुक्त अंजू कुमारी ने बताया कि वार्डों में लंबे समय से खराब स्ट्रीट लाइट, अंधेरे वाले क्षेत्रों और मुख्य सड़कों पर पर्याप्त रोशनी नहीं होने की शिकायतें लगातार मिल रही थीं।
कई बार स्थानीय पार्षदों और आम लोगों ने इन मुद्दों को लेकर निगम से गुहार लगाई थी। इसके बाद व्यापक स्तर पर सर्वे कराया गया और जरूरत के अनुसार हर वार्ड में नई हाई-इंटेंसिटी एलईडी लाइट लगाने का निर्णय लिया गया। इस योजना को आगे बढ़ाने में वार्ड पार्षदों की सक्रियता भी सामने आई है।
कई पार्षदों ने हाल ही में नगर आवास विभाग के सचिव से मिलकर अपने-अपने इलाकों में प्रकाश व्यवस्था सुधारने की मांग रखी थी। पार्षदों का कहना था कि अंधेरा रहने से अपराध की आशंका बढ़ जाती है और लोग रात में सुरक्षित आवाजाही करने से कतराते हैं। सचिव से मुलाकात के बाद प्रक्रिया को गति मिली और अब टेंडर जारी होने के बाद काम जल्द शुरू होने की उम्मीद जताई जा रही है।
निगम के मुताबिक नई लगाई जाने वाली एलईडी स्ट्रीट लाइटें पुरानी लाइटों की तुलना में कम बिजली खर्च करेंगी, जिससे नगर निगम को सालाना लाखों रुपये की बचत होगी। साथ ही इन लाइटों की मेंटेनेंस कॉस्ट भी कम है और इनमें ऑटोमैटिक ऑन-ऑफ सिस्टम लगाने की तैयारी है, ताकि सड़कें हमेशा समय पर रोशन रहें।
पांच हजार लाइटों की स्थापना से लगभग पूरा शहर कवर हो जाएगा। निगम की तकनीकी टीम ने उन क्षेत्रों की सूची भी तैयार कर ली है। जहां तत्काल नई लाइट लगाने की आवश्यकता है। टेंडर की प्रक्रिया पूरी होने के बाद सबसे पहले उन्हीं इलाकों में कार्य शुरू किया जाएगा।
