    भोजपुर शहर में 25 नवंबर से गरजेगा बुलडोजर, जाम से मुक्ति के लिए हटाया जाएगा अतिक्रमण

    By Ritesh Chaurasia Edited By: Krishna Bahadur Singh Parihar
    Updated: Sun, 23 Nov 2025 04:08 PM (IST)

    भोजपुर शहर को जाम से मुक्ति दिलाने के लिए जिला प्रशासन 25 नवंबर से अतिक्रमण हटाओ अभियान शुरू करेगा। सड़कों पर बने अवैध निर्माणों को बुलडोजर से ध्वस्त किया जाएगा। इस अभियान का उद्देश्य शहर को जाम से निजात दिलाना और लोगों को सुगम यातायात प्रदान करना है।

    अतिक्रमण हटाती बुलडोजर। फाइल फोटो

    जागरण संवाददाता, आरा। शहर को जाम और अव्यवस्था से निजात दिलाने के लिए जिला प्रशासन और नगर निगम ने कड़े कदम उठाने का फैसला किया है। एसडीएम रश्मि सिन्हा के निर्देश पर 25 नवंबर से पूरे शहर में व्यापक स्तर पर अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया जाएगा। शहर की मुख्य सड़कों, नालों और सार्वजनिक स्थलों पर वर्षों से जमा अतिक्रमण अब हटाया जाएगा, ताकि यातायात व्यवस्था सुचारु हो और आमजन को राहत मिल सके।

    इसको लेकर दैनिक जागरण ने लागतार अतिक्रमण के खिलाफ अभियान चलाया गया था। शहर में कई जगह सड़क किनारे दुकानदारों व ठेला-खोमचा लगाने वालों द्वारा नाले पर कब्जा कर सामान बेचने से सड़कें संकरी हो गई हैं।

    परिणामस्वरूप आए दिन जाम की समस्या उत्पन्न होती है, जिससे स्कूली बच्चों से लेकर आम नागरिकों तक को काफी परेशानी उठानी पड़ती है।इस स्थिति को ध्यान में रखते हुए नगर निगम व जिला प्रशासन ने सख्त रुख अपनाते हुए अभियान की रूपरेखा तैयार कर ली है।

    एसडीएम रश्मि सिन्हा ने बताया कि अभियान में किसी भी प्रकार की ढिलाई नहीं बरती जाएगी। इसके लिए पुलिस बल और दंडाधिकारी की नियुक्ति कर दी गई है। प्रशासन ने पहले ही अतिक्रमणकारियों को नोटिस जारी कर साफ निर्देश दिया है कि वे स्वयं ही कब्जा हटाएं अन्यथा प्रशासन की कार्रवाई के लिए तैयार रहें।

    अधिकारियों द्वारा बनाई गई योजना के अनुसार अलग-अलग दिनों में शहर के प्रमुख मार्गों से अतिक्रमण हटाया जाएगा। कार्यक्रम इस प्रकार तय किया गया है। नगर निगम अधिकारियों का कहना है कि अभियान का उद्देश्य सिर्फ हटाना नहीं, बल्कि शहर को व्यवस्थित व सुगम बनाना है।

    इसलिए अतिक्रमण मुक्त क्षेत्रों में यातायात व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए लगातार निगरानी भी की जाएगी। प्रशासन की इस पहल से शहरवासियों ने उम्मीद जताई है कि अब जाम की पुरानी समस्या से काफी हद तक राहत मिलेगी।

    हालांकि, कई अतिक्रमणकारियों में एक तरह की बेचैनी भी देखी जा रही है, लेकिन प्रशासन साफ कह चुका है कि शहर की सुविधा और सुरक्षा सर्वोपरि है। अब देखना दिलचस्प होगा कि यह अभियान कितनी सफलता हासिल करता है और शहर को कितना राहत मिलता है।

    किस-किस दिन चलेगा अतिक्रमण अभियान

    • 25 नवंबर: सिंडिकेट मोड़ से शीश महल चौक, गोलंबर के चारों ओर
    • 26 नवंबर: शीश महल चौक से गोपाली चौक होते हुए शिवगंज मार्ग
    • 27 नवंबर: सपना सिनेमा मोड़ से बड़ी मठिया एवं बाबू बाजार तक
    • 28 नवंबर: नवादा थाना से स्टेशन होते हुए एसपी आवास तक
    • 29 नवंबर: शीश महल चौक से अकबरपुर होते हुए रामगढ़िया तक