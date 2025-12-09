जागरण संवाददाता, आरा। Ara News: भोजपुर जिले में आरा शहर की हवा वैसे तो इस माह के शुरू से ही खराब है, लेकिन तीन दिनों से यह और खराब होती जा रही है। शहर का एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) 163 से लेकर 298 के बीच रहने लगा है। इसके पहले नवंबर में ग्रीन जोन से लेकर मध्यम स्तर तक हवा थी।

स्थिति इसी तरह बिगड़ती रही तो पूरी तरह से हवा खराब होने के साथ रेड जोन में चली जाएगी जो सबके लिए चिंताजनक स्थिति हो जाएगी! जिला मुख्यालय के कलेक्ट्रेट परिसर में लगे AQI बोर्ड पर नजर डालें तो यह चिंताजनक है।

मध्य नवंबर तक एयर क्वालिटी इंडेक्स बहुत अच्छी स्थिति में रहते हुए ग्रीन जोन में था। परंतु 17 से लेकर 30 नवंबर तक धीरे-धीरे स्थिति बिगड़ने लगी। अब आरा की हवा ग्रीन जोन से बाहर जाते हुए मॉडरेट जोन को पार करने वाली है, जो स्थिति खराब होने की ओर इशारा कर रही है।

पहले जहां ग्रीन जोन में 62 एयर क्वालिटी इंडेक्स था, वह बढ़कर अब 298 तक जा पहुंचा है। अचानक हवा की गुणवत्ता खराब होने का कारण ठंड का बढ़ना और शहर में खुले आम अपार्टमेंट समेत अन्य मकान और बिल्डिंगों का निर्माण कार्य है।

इस स्थिति के कारण आम लोगों के अलावे मरीज और बच्चों की स्थिति खराब होने के साथ-साथ सबसे ज्यादा कुप्रभाव बुजुर्गों पर पड़ने लगा है। समय रहते नगर निगम के द्वारा सड़कों पर उड़ती धूल को नॉर्मल स्थिति में लाने के लिए पानी का छिड़काव करना जरूरी है।

इसके साथ ही शहर में चल रहे सभी प्रकार के निर्माण कार्यों पर सभी सुरक्षा मानकों का पालन हर हाल में होना जरूरी है। ऐसा नहीं होने पर स्थित दिन प्रतिदिन बिगड़ती चली जाएगी। इस वर्ष केवल 30 जनवरी को डेंजर जोन में पहुंचा एयर क्वालिटी फिर वही स्थिति कलेक्ट्रेट परिसर में लगे बोर्ड के डाटा पर नजर डाले तो वर्ष 2025 में अब तक केवल 30 जनवरी को एयर क्वालिटी इंडेक्स खतरनाक स्थिति में पहुंचते हुए 301 तक चला गया था।

उसके अलावा अब तक इसकी स्थिति अच्छा और संतोषजनक रही है। दीपावली की रात 21 अक्टूबर को केवल एयर क्वालिटी इंडेक्स मध्यम श्रेणी में आते हुए 131 तक पहुंचा था। इसके बाद इस माह से लगातार स्थिति बिगड़ने लगी है।

पटना बक्सर छपरा और औरंगाबाद से भी ज्यादा खराब हुई आरा की हवा एयर क्वालिटी इंडेक्स पर नजर डाले तो मंगलवार की सुबह पटना, बक्सर, छपरा, गया और औरंगाबाद से भी ज्यादा खराब आरा की हवा हो गई थी। पटना का एयर क्वालिटी इंडेक्स 214, बक्सर का 239, छपरा का 284, औरंगाबाद का 182 और गया का 166 था, परंतु, इन सभी से बहुत खराब स्थिति पर पहुंचते हुए आरा की हवा का एक्‍यूआइ 298 पर पहुंच चुका है।