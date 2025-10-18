Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    भोजपुर में नामांकन के आखिरी दिन पुलिस की बड़ी कार्रवाई, गांगी चेक पोस्ट पर 50 लाख की नकदी बरामद

    By Dharmendra Kumar Singh Edited By: Shashank Baranwal
    Updated: Sat, 18 Oct 2025 12:17 AM (IST)

    भोजपुर में नामांकन के अंतिम दिन गांगी चेक पोस्ट पर पुलिस ने 50 लाख रुपये की नकदी बरामद की। गुप्त सूचना के आधार पर वाहनों की तलाशी के दौरान यह बरामदगी हुई। पुलिस ने नकदी जब्त कर मामले की जांच शुरू कर दी है और पकड़े गए लोगों से पूछताछ जारी है ताकि नकदी के स्रोत और उद्देश्य का पता लगाया जा सके।

    prefferd source google
    Hero Image

    भोजपुर में नामांकन के आखिरी दिन आरा-गांगी चेकपोस्ट से 50 लाख रुपये बरामद। फोटो जागरण

    जागरण संवाददाता, आरा। भोजपुर में नामांकन के अंतिम दिन शुक्रवार को चुनाव आयोग का डंडा चला है। इस दौरान आरा शहर के गांगी चेक पोस्ट पर जिले में अब तक सबसे ज्यादा 50 लाख रुपये पकड़ा।

    एक साथ इतनी बड़ी राशि पकड़े जाने की सूचना मिलते ही व्यय प्रेक्षक आदित्य मनोहर राय मौके पर पहुंचे और मामले की जांच पड़ताल की।

    मालूम हो कि एसएसटी की टीम गांगी चौक पर अन्य दिनों की तरह जांच कर रही थी। इसी क्रम में पटना की तरफ से तीन व्यक्तियों द्वारा फोर व्हीलर में 50 लाख रुपये की राशि आरा की तरफ ले जाई जा रही थी।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    पुलिस कर्मियों ने वाहन को हाथ देखकर रोकते हुए जांच करने को कहा। जांच की बात कहने पर सकपकाए लोगों की स्थिति को देखकर पुलिस को शक हो गया कि इसमें कुछ संदिग्ध वस्तु है। इसके बाद पूरे गाड़ी की तलाशी ली गई।

    इस दौरान 500-500 की गड्डी के पूरे 50 लाख रुपये मिले। इस दौरान रुपये के साथ पकड़ा गया व्यक्ति दीपक कुमार सिंह कोईलवर के सकड्डी का निवासी है। उसने बताया कि जमीन रजिस्ट्री में राशि को देने के लिए ले जा रहे हैं।

    इसके बाद बड़े पदाधिकारी मौके पर पहुंचकर मामले की जांच पड़ताल की और कागजात किसी भी प्रकार का नहीं देने पर उसे जब्त करते हुए कागजातों की मांग की गई। मौके पर वाणिज्य कर विभाग में राज्य कर के संयुक्त आयुक्त नरेश कुमार और आबिद सुबहानी समेत अन्य पदाधिकारी पहुंच गए।