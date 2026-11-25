संवाद सूत्र, शाहपुर (आरा)। भरत भूषण तिवारी एनकाउंटर मामले में आरोपितों की गिरफ्तारी नहीं होने से आहत उनकी मां आशा देवी ने एक बार फिर आंदोलन का रास्ता अख्तियार करने का निर्णय लिया है।

वह अपने बेटे को न्याय दिलाने की मांग को लेकर कल से बिलौटी गांव में अनिश्चितकालीन अनशन शुरू करेंगी।

आशा देवी ने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि जब तक सरकार उनके बेटे के एनकाउंटर मामले में दर्ज प्राथमिकी के नामजद आरोपितों को गिरफ्तार कर जेल नहीं भेजती, तब तक उनका अनशन जारी रहेगा।

न्याय की लड़ाई: आशा देवी

आशा देवी का कहना है कि बेटे की मौत के बाद से ही वह न्याय की आस लगाए बैठी हैं। मामले में प्राथमिकी दर्ज होने और जांच की प्रक्रिया आगे बढ़ने के बावजूद अब तक आरोपितों की गिरफ्तारी नहीं होना परिवार के लिए चिंता और पीड़ा का विषय बना हुआ है।