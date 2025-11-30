Language
    चलते-चलते दो हिस्सों में बंटी बेंगलुरु स्पेशल ट्रेन, आरा के पास टला बड़ा रेल हादसा﻿

    By Kanchan KishoreEdited By: Nishant Bharti
    Updated: Sun, 30 Nov 2025 09:34 AM (IST)

    आरा के नजदीक बेंगलुरु स्पेशल एक्सप्रेस कपलिंग टूटने से दो भागों में बंट गई। इस घटना से यात्रियों में अफरा-तफरी मच गई, लेकिन कोई घायल नहीं हुआ। रेलवे अधिकारियों ने तुरंत कार्रवाई करते हुए कपलिंग को ठीक किया और ट्रेन को आगे रवाना किया। घटना की जांच के आदेश दिए गए हैं।

    दो हिस्सों में बंटी बेंगलुरु स्पेशल एक्सप्रेस

    जागरण संवाददाता, आरा। पटना–आरा–डीडीयू रेल खंड पर शनिवार की शाम एक बड़ी रेल दुर्घटना होने से बाल-बाल बच गई, जब दानापुर से बेंगलुरु जा रही 03241 बेंगलुरु सिटी स्पेशल ट्रेन अचानक चलती स्थिति में दो हिस्सों में बंट गई। घटना आरा जंक्शन से आगे कारीसाथ रेलवे स्टेशन के पास हुई, जिससे यात्रियों में अफरा-तफरी मच गई। 

    तेज रफ्तार में दौड़ रही ट्रेन के अचानक दो भागों में बंटते ही कई यात्री दहशत में आ गए। इंजन और आगे के कुछ डिब्बे काफी दूर निकल गए, जबकि पीछे का बड़ा हिस्सा ट्रैक पर ही रुक गया। 

    कपलिंग टूटने से ट्रेन दो हिस्सों में बंटा 

    रेल सूत्रों के अनुसार ट्रेन आरा स्टेशन से खुलकर बक्सर की ओर पूरी रफ्तार में बढ़ रही थी। इसी दौरान कारीसाथ स्टेशन के पास ट्रेन के डिब्बों को जोड़ने वाला कपलिंग अचानक टूट गया। कपलिंग टूटने के साथ ही एक झटके में ट्रेन दो हिस्सों में बंट गई। 

    इंजन का हिस्सा आगे की और लगभग 500 मीटर तक चलता रहा। हालांकि झटका लगने से तुरंत लोको पायलट को कुछ असहज होने का अंदाजा लगा और उन्होंने इमरजेंसी ब्रेक लगा इंजन को रोका। घटना के बाद यात्रियों में अफरा-तफरी फैल गई। कई यात्री तुरंत दरवाजे के पास आ गए । 

    पटना—डीडीयू रूट पर कई ट्रेनें प्रभावित 

    घटना की सूचना मिलते ही रेलवे के वरिष्ठ अधिकारी और तकनीकी टीम तत्काल घटनास्थल पर पहुंची। अप लाइन पर ट्रेनों की आवाजाही तुरंत रोक दी गई, जिसके कारण पटना—डीडीयू रूट पर कई ट्रेनें प्रभावित रहीं। 

    अधिकारियों ने कपलिंग टूटने की वजह की जांच शुरू की और बचाव एवं मरम्मत कार्य युद्धस्तर पर शुरू किया। काफी प्रयास के बाद इंजन को पीछे लाकर दूसरे हिस्से से जोड़ा गया। पूरे प्रक्रिया के दौरान यात्रियों को दो घंटे तक परेशानी का सामना करना पड़ा। 

    बड़ा हादसा टल गया

    रेलवे सूत्रों का कहना है कि समय रहते ट्रेन रुक जाने से एक बड़ा हादसा टल गया। यदि ट्रेन और तेज गति में होती, तो घटना गंभीर रूप ले सकती थी। 

    मरम्मत कार्य पूरा होने के बाद अप लाइन पर परिचालन धीरे-धीरे बहाल किया गया। इस घटना ने रेलवे की सुरक्षा व्यवस्था और तकनीकी जांचों पर फिर से सवाल खड़े कर दिए हैं।