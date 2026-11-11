भोजपुर में मसाज की आड़ में Deh Vyapar, पुलिस ने ग्राहक बनकर किया भंडाफोड़; बंगाल की 2 लड़कियों का रेस्क्यू

जागरण संवाददाता, आरा। भोजपुर जिले के नवादा थाना क्षेत्र के राजेंद्र नगर, करमन टोला स्थित एक पांच मंजिले मकान में पुलिस ने छापेमारी कर बॉडी मसाज की आड़ में संचालित अवैध देह व्यापार केंद्र का राजफाश किया है।

इस दौरान पश्चिम बंगाल की दो महिलाओं को मुक्त कराया गया, जबकि संचालिका को गिरफ्तार कर लिया गया। स्पा सेंटर के मालिक समेत अन्य आरोपितों की तलाश जारी है।

गिरफ्तार संचालिका सजीदा अधिकारी उर्फ पाइक उर्फ नेहा मूल रूप से पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना जिले के पारा चक, रामनगर की निवासी बताई जाती है। छापामारी के दौरान 410 पीस डिस्पोजल, हाफ पैंटी, तीन सीलबंद कंडोम और एक इस्तेमाल किया हुआ कंडोम बरामद किया गया।

इसके अलावा एक रजिस्टर और तीन मोबाइल भी जब्त किए गए हैं। इस मामले में मानव व्यापार निरोध इकाई के इंस्पेक्टर दीपक कुमार के बयान पर प्राथमिकी दर्ज की गई है। इसमें स्पा सेंटर के मालिक अमित कुमार और संचालिका सजीदा अधिकारी उर्फ पाइक उर्फ नेहा को आरोपित किया गया है। इसकी जानकारी बुधवार को भोजपुर एसपी अवधेश दीक्षित ने प्रेस विज्ञप्ति जारी कर दी है। पुलिस के अनुसार, आरोपितों पर पश्चिम बंगाल समेत अन्य राज्यों की महिलाओं को आरा में नौकरी दिलाने और अच्छी कमाई का प्रलोभन देकर लाने तथा उनकी इच्छा के विरुद्ध अवैध देह व्यापार कराने का आरोप है। मानव व्यापार निरोध इकाई, भोजपुर को गुप्त सूचना मिली थी कि राजेंद्र नगर, करमन टोला, स्टेशन रोड स्थित एक पांच मंजिले मकान में संचालित स्पा सेंटर में बाडी मसाज की आड़ में दूसरे राज्यों की महिलाओं को लाकर देह व्यापार कराया जा रहा है।

सूचना के आधार पर दंडाधिकारी, दिशा एक प्रयास संस्था और महिला पुलिसकर्मियों के साथ टीम गठित कर छापेमारी की गई। सबसे पहले काउंटर पर बैठी संचालिका सजीदा अधिकारी उर्फ पाइक को गिरफ्तार किया गया। पूछताछ में उसने खुद को सेंटर की संचालिका बताते हुए कहा कि यहां आने वाले पुरुष ग्राहकों को बाडी मसाज की सुविधा दी जाती है और मालिक का नाम अमित कुमार बताया। दो कमरों में मिलीं पश्चिम बंगाल की महिलाएं छापेमारी के दौरान महिला पुलिस पदाधिकारी ने संचालिका की तलाशी ली तो उसकी जेब से पालीथिन में रखा इस्तेमाल किया हुआ कंडोम बरामद हुआ। पूछताछ में उसने बताया कि सेंटर पर आने वाले पुरुष ग्राहकों की इच्छा और मांग के अनुसार बाडी मसाज के साथ देह व्यापार की सुविधा भी दी जाती थी।

इसके बाद परिसर में बने दो कमरों की तलाशी ली गई, जहां पश्चिम बंगाल की दो महिलाएं मिलीं। पूछताछ में दोनों ने बताया कि उनसे जबरन बाडी मसाज कराया जाता था और देह व्यापार के लिए दबाव दिया जाता था।