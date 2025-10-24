आरा में रात के सन्नाटे में गोलीबारी; एक युवक की हत्या, पुलिस जांच में जुटी

आरा शहर में रात के सन्नाटे में एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। मृतक की पहचान अभी तक नहीं हो पाई है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और अपराधियों की तलाश जारी है। घटना के बाद क्षेत्र में तनाव का माहौल है और पुलिस ने गश्त बढ़ा दी है।

बजेन गांव में युवक की गोली मारकर हत्या। सांकेतिक तस्वीर