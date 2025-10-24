Language
    आरा में रात के सन्नाटे में गोलीबारी; एक युवक की हत्या, पुलिस जांच में जुटी

    By Deepak SinghEdited By: Shashank Baranwal
    Updated: Fri, 24 Oct 2025 10:08 AM (IST)

    आरा शहर में रात के सन्नाटे में एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। मृतक की पहचान अभी तक नहीं हो पाई है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और अपराधियों की तलाश जारी है। घटना के बाद क्षेत्र में तनाव का माहौल है और पुलिस ने गश्त बढ़ा दी है।

    बजेन गांव में युवक की गोली मारकर हत्या। सांकेतिक तस्वीर

    जागरण संवाददाता, आरा। भोजपुर जिले के चरपोखरी थाना क्षेत्र अन्तर्गत बजेन गांव में गुरुवार की रात एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। मृतक 28 वर्षीय चंदन कुमार बजेन गांव निवासी रामानंद यादव के पुत्र थे। सीना के पास गोली का जख्म का निशान पाया गया हैं।

    घटनास्थल से दो खोखा मिला है। इस घटना को पूर्व से चली आ रही शोध- प्रतिशोध की लड़ाई से जोड़कर देखा जा रहा है। शव का पोस्टमार्टम सदर अस्पताल,आरा में कराया गया। पुलिस स्वजनों से पूछताछ कर कांड में संलिप्त तत्वों के बारे में पता लगा रही है। अभी तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हो सकी है।