आरा से जाने वालों के लिए गुड न्यूज: रेगुलर ट्रेनों में 'नो रूम', बिना वेटिंग स्पेशल ट्रेनों में झटपट बुक करें टिकट

जागरण संवाददाता, आरा। दीपावली (Diwali 2026) और छठ पर्व (Chhath Puja 2026) के बाद भी यात्रियों की आवाजाही लगातार जारी है। इसके चलते आरा जंक्शन से जाने वाली नियमित एक्सप्रेस ट्रेनों में सीटों की उपलब्धता को लेकर यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।

कई प्रमुख ट्रेनों में आरक्षण की स्थिति 'रिग्रेट' तक पहुंच गई है। वहीं, दूसरी ओर रेलवे की ओर से संचालित विभिन्न स्पेशल ट्रेनों में अभी भी सीटें खाली उपलब्ध हैं। इससे दूसरे राज्यों में जाने और वहां से आरा लौटने वाले यात्रियों को बड़ी राहत मिल सकती है।

पूर्व मध्य रेलवे के हाजीपुर जोन के अंतर्गत दानापुर रेल मंडल के आरा जंक्शन से दिल्ली, मुंबई, सूरत, पुणे, हावड़ा, बेंगलुरु सहित देश के विभिन्न प्रमुख शहरों के लिए यात्री सफर करते हैं। इन रूटों पर नियमित ट्रेनों में यात्रियों की संख्या अधिक होने के कारण कंफर्म टिकट मिलना मुश्किल हो रहा है।

खासकर लंबी दूरी की ट्रेनों में स्लीपर और एसी श्रेणी में सीटों की मांग अधिक बनी हुई है। कई ट्रेनों में प्रतीक्षा सूची इतनी लंबी हो गई है कि टिकट बुकिंग के दौरान रिग्रेट का संदेश दिखाई दे रहा है। नियमित ट्रेनों में सीट नहीं मिलने से परेशान यात्रियों के लिए स्पेशल ट्रेनें बेहतर विकल्प बनकर सामने आई हैं।

रेलवे की ओर से अलग-अलग रूटों पर चलाई जा रही पूजा एवं अन्य विशेष ट्रेनों में कई तिथियों पर सीटें उपलब्ध हैं। यात्री अपनी यात्रा की तारीख और गंतव्य के अनुसार इन ट्रेनों में आरक्षण करा सकते हैं। इससे उन्हें लंबी प्रतीक्षा सूची और तत्काल टिकट पर निर्भर रहने की मजबूरी से राहत मिल सकती है।

बुकिंग से पहले जरूर जांच लें सीटों की स्थिति रेलवे आरक्षण व्यवस्था के अनुसार स्पेशल ट्रेनों में सीटों की उपलब्धता यात्रा की तारीख, श्रेणी और रूट के अनुसार अलग-अलग हो सकती है। ऐसे में यात्रियों को टिकट बुक कराने से पहले रेलवे की आधिकारिक वेबसाइट, एनटीईएस अथवा आरक्षण काउंटर पर उपलब्धता की जांच कर लेनी चाहिए।