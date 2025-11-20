Ara News: रोडरेज में सफारी कार सवार हथियारबंद बदमाशों की ताबड़तोड़ फायरिंग, पांच नामजद

जागरण संवाददाता, आरा। नवादा थाना क्षेत्र के चंदवा मोड़ पेट्रोल पंप स्थित सिविल कोर्ट के एक अधिवक्ता के कार्यालय पर बुधवार की रात रोडरेज के विवाद को लेकर काले रंग की सफारी कार सवार हथियारबंद तत्वों ने ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। हालांकि, फायरिंग में कोई हताहत नहीं हुआ।बाद में आसपास के लोगों के विरोध पर फायरिंग करते हुए गाड़ी समेत भाग खड़ेे हुए।

घटना की सूचना मिलते ही नवादा थानाध्यक्ष बिपिन बिहारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और वारदात के बारे में पूरी जानकारी ली। पुलिस ने घटनास्थल से दो खोखा बरामद किया। इसके बाद गजराजगंज ओपी के कारीसाथ गांव में पुन: छापेमारी कर गोली कांड में प्रयुक्त एक राजनीतिक दल का बोर्ड लगी काले रंग की सफारी गाड़ी एवं उसमें रखे रेगुलर पिस्टल व मैगजीन को बरामद कर लिया।

हालांकि, आरोपित हाथ नहीं लगे। इसे लेकर चंदवा निवासी अधिवक्ता अंजनी कुमार तिवारी ने संबंधित थाना में गजराजगंज ओपी के कारीसाथ निवासी कलयुग सिंह, प्रकाश सिंह, बिहिया थाना के लहंग डुमरिया निवासी सिट्टू सिंह, हाला सिंह व मसाढ़ निवासी अंकित सिंह समेत दो अज्ञात के विरुद्ध प्राथमिकी कराई है। अधिवक्ता अंजनी तिवारी परशुराम सेवा सेवा संघ के शाहाबाद इकाई अध्यक्ष भी है।

पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर भी आरोपितों की पहचान कर उनकी गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही है। जानकारी के अनुसार अधिवक्ता अंजनी तिवारी के भतीजे प्रियांशु की स्कूटी बुधवार शाम हाउसिंग कालोनी रास्ते पर कार सवार आरोपितों की गाड़ी से हल्के से टकरा गई थी। इस बात को लेकर दोनों के बीच पहले कहासुनी हुई थी, लेकिन मामला वहीं शांत हो गया था।

बताया जाता है कि रात करीब सवा आठ बजे वही सफारी गाड़ी सवार आरोपित चंदवा मोड़ स्थित अधिवक्ता सह परशुराम सेवा संघ के कार्यालय पहुंचे और आते ही ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी। घटना के समय अधिवक्ता नहीं थे। बाद में आसपास के लोगों ने विरोध किया तो आरोपित सफारी गाड़ी समेत से फरार हो गए। अधिवक्ता ने सफारी सवार मुख्य आरोपित पर नशे में गाड़ी चलाने एवं स्कूटी से टच करने तथा विरोध करने पर पहले गाली-गलौज करने एवं धमकी देने और बाद में फायरिंग करने का आरोप लगाया है।