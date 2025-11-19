Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    आरा वालों की बल्ले-बल्ले, 14.11 करोड़ की लागत से यहां बनेगी नई सड़क; प्रोजेक्ट में 2 लिंक रोड भी शामिल

    By Dharmendra Kumar Singh Edited By: Rajat Mourya
    Updated: Wed, 19 Nov 2025 04:18 PM (IST)

    मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा आरा शहर में पूर्वी गुमटी से पश्चिमी गुमटी तक सड़क निर्माण का कार्य शुरू हो गया है। 3.95 किलोमीटर लंबी इस सड़क पर 14.11 करोड़ रुपये खर्च होंगे। इसमें दो लिंक रोड भी शामिल हैं, जिससे शहर की ट्रैफिक व्यवस्था सुधरेगी। डीएम तनय सुल्तानिया कार्यों की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। सड़क का निर्माण मई 2026 तक पूरा करने का लक्ष्य है।

    prefferd source google
    Hero Image

    जागरण संवाददाता, आरा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा प्रगति यात्रा के क्रम में आरा शहर में शिलान्यास की गई प्रमुख सड़कों में शामिल पूर्वी गुमटी से लेकर पश्चिमी गुमटी तक सड़क निर्माण का कार्य पथ निर्माण विभाग के द्वारा शुरू कर दिया गया है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    3.95 किलोमीटर की दूरी में बनने वाली लंबी इस सड़क पर 14.11 करोड़ रुपये से ज्यादा की राशि खर्च होगी। इसमें दो लिंक रोड भी शामिल हैं। इसके बन जाने से आरा शहर में ट्रैफिक व्यवस्था में काफी सुधार होगा।

    विधानसभा चुनाव संपन्न होने के बाद जिले में अधिकांश विभाग अपने-अपने कार्यों में जुट गए हैं। इसे लेकर डीएम तनय सुल्तानिया के द्वारा एक तरफ जहां लगातार बैठक की जा रही है वहीं दूसरी तरफ कार्यों की मॉनिटरिंग करने के साथ उसका निरीक्षण कार्य भी शुरू कर दिया गया है।

    डीएम की इस तत्परता के बाद सभी विभागों में कार्यों के प्रति तेजी आ गई है। जिले में चुनाव से पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा प्रगति यात्रा के क्रम में भोजपुर आगमन के दौरान उन्होंने लगभग आधा दर्जन से ज्यादा शहर और आसपास सड़क से जुड़ी प्रमुख योजनाओं का शिलान्यास किया था। अब उन सभी योजनाओं पर कार्य तेजी से शुरू कर दिया गया है।

    इसी क्रम में आरा शहर की एक महत्वपूर्ण सड़क योजना जो शहर के पूर्वी रेलवे गुमटी स्थित रेल ओवर ब्रिज से शुरू होकर पश्चिम रेलवे ओवर ब्रिज तक के निर्माण कार्य को शुरू किया गया है। यह सड़क भाया रेलवे स्टेशन, कतीरा चौक होते हुए पश्चिम रेलवे ओवर ब्रिज तक जाएगी।

    इस मुख्य सड़क के निर्माण के बाद इसमें दो लिंक सड़क का भी निर्माण करने का प्रविधान है। इसमें रेलवे स्टेशन से एसपी आवास- क्लब रोड-कृषि भवन चौक से कन्या उच्च विद्यालय- केजी रोड होते हुए जज कोठी मोड़ तक बनेगी। दूसरा लिंक रोड कृषि भवन मोड़ से प्रखंड सह अंचल कार्यालय होते बजाज शोरूम तक इस सड़क का निर्माण कार्य होगा।

    तीन पार्ट में मई तक सड़क बनकर होगी तैयार

    सड़क का निर्माण कार्य लगभग छह माह मई 2026 तक पूरा कर लेना है। पहला पार्ट पूर्वी गुमटी आरओबी से पश्चिमी गुमटी आरओबी तक लगभग दो किलोमीटर और दो लिंक रोड में पहला रेलवे स्टेशन से जज कोठी मोड़ तक लगभग पौने दो किलोमीटर और शेष भाग कृषि भवन से प्रखंड सह अंचल कार्यालय होते बजाज शो-रूम तक का निर्माण होगा।

    सात और 10 मीटर चौड़ी होगी नई सड़क

    आरा शहर के लिए महत्वपूर्ण यह सड़क ट्रैफिक व्यवस्था को मजबूत करने के लिए सात मीटर और 10 मीटर चौड़ी होगी। इसमें शामिल दो लिंक सड़क जो पांच-पांच मीटर है उसका चौड़ीकरण करते हुए सात मीटर किया जाएगा। सड़क को चौड़ी करने के लिए दोनों तरफ गड्ढा करने का कार्य पूर्वी रेलवे गुमटी आरओबी की तरफ से शुरू कर दिया गया है।

    समय पर सड़क का निर्माण कार्य होगा पूरा मिलेगा लाभ

    पूर्वी रेलवे गुमटी आरओबी से पश्चिम रेलवे गुमटी आरओबी तक और दो लिंक सड़क का निर्माण कार्य शुरू कर दिया गया है। पूरी गुणवत्ता के साथ तय समय सीमा मई से पहले इसका कार्य पूरा कर लिया जाएगा। निर्माण एजेंसी को तेजी से कार्य करने का निर्देश दिया गया है। इस सड़क के बनने से शहर में ट्रैफिक व्यवस्था काफी सुधरेगा। - सिकंदर पासवान, कार्यपालक अभियंता, पथ निर्माण विभाग, शाहाबाद