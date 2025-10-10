Ara News: ट्यूशन पढ़ने जा रहे ASI के बेटे को कंटेनर ने रौंदा, गुस्साए लोगों ने सड़क पर लगाया जाम

जागरण संवाददाता, आरा। नवादा थाना क्षेत्र के धोबी घटवा-जीरो माइल के बीच स्थित पेट्रोल पंप के समीप शुक्रवार की सुबह सड़क हादसे में ट्यूशन पढ़ने जा रहे बाइक सवार एएसआई (जमादार) के पुत्र की मौत हो गई। तेज रफ्तार कंटेनर ने उसकी बाइक को सामने से रौंद दिया, जिससे मौके पर ही गंभीर रूप से जख्मी होकर उसने दम तोड़ दिया, जबकि बाइक पर पीछे बैठा उसका साथी बाल-बाल बच गया।

हादसे के बाद चालक कंटेनर लेकर मौके से फरार हो गया। मृतक की पहचान आयर थाना क्षेत्र के मेदापुर गांव निवासी सुनील कुमार के 15 वर्षीय पुत्र रंजीत कुमार के रूप में हुई है। वह दसवीं कक्षा का छात्र था और वर्तमान में नवादा थाना क्षेत्र के कृष्णानगर भेलाई रोड स्थित अपने मकान में रहकर पढ़ाई कर रहा था।

मृतक के पिता सुनील कुमार बिहार पुलिस में जमादार हैं और फिलहाल पटना जिला स्थित जीआरपी (रेल पुलिस) में पदस्थापित हैं। हादसे का कारण सड़क किनारे बालू डंप करना एवं तेज रफ्तार परिचालन बताया जा रहा है। इधर, हादसे के बाद लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। स्थानीय लोगों ने पेट्रोल पंप के समीप सड़क जाम कर मुआवजा, बालू डंप करने वालों के विरुद्ध कार्रवाई और कंटेनर चालक की गिरफ्तारी की मांग की।

प्रदर्शनकारियों ने करीब ढाई घंटे तक सड़क को जाम रखा, जिससे आवागमन पूरी तरह ठप हो गया और दोनों ओर वाहनों की लंबी कतार लग गई। बाद में पुलिस प्रशासन के प्रयास से जाम हट सका। रंजीत रोजाना की तरह शुक्रवार की सुबह भी अपने दोस्त के साथ ट्यूशन के लिए बाइक से निकला था। इस दौरान पेट्रोल पंप के समीप सड़क किनारे डंप बालू के कारण संतुलन बिगड़ गया और तेज रफ्तार कंटेनर ने उसे रौंद दिया।