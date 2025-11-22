Language
    आरा रिंग रोड का सपना साकार होने की दहलीज पर, असनी-बामपाली 4.5 किमी लिंक रोड का काम शुरू

    By Vijay Kumar Ojha Edited By: Nishant Bharti
    Updated: Sat, 22 Nov 2025 11:50 AM (IST)

    आरा-बक्सर फोरलेन को आरा-सासाराम रोड से जोड़ने वाली असनी-बामपाली लिंक रोड का निर्माण जल्द शुरू होगा। इस 4.5 किमी सड़क के बनने से पटना से सासाराम जाने वाले वाहनों को शहर में प्रवेश की आवश्यकता नहीं होगी। यह सड़क आरा रिंग रोड परियोजना का हिस्सा है, जिससे दो नेशनल हाइवे आपस में जुड़ेंगे और शहर में जाम से मुक्ति मिलेगी।

    विजय कुमार ओझा, उदवंंतनगर(आरा)। आरा-बक्सर फोरलेन से आरा-सासाराम रोड को कनेक्टिविटी प्रदान करने की महत्वपूर्ण योजना पर जल्द काम शुरू होने वाला है। असनी- बामपाली लिंक रोड़ निर्माण के लिए भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने फाइनल डिमारकेशन(अंतिम सरहदबंदी) का काम शुरू कर दिया है। 

    इसको लेकर अधिग्रहित भूमि की पैमाइश कराई जा रही है। यह सड़क आरा रिंग रोड परियोजना का हिस्सा है और इसके बनने के बाद पटना से सासाराम जाने वाली गाड़ियों को शहर में प्रवेश किए बिना ही वैकल्पिक मार्ग मिल जाएगा।

    सड़क निर्माण के लिए एजेंसी तय

    सड़क निर्माण के लिए एजेंसी तय कर दी गई है। वाराणसी के चंद्रावती कंस्ट्रक्शन के तहत कुमार इंफ्रा,बिहटा की कंपनी इस सड़क का निर्माण कराएगी। इसके लिए कंपनी के कंस्ट्रक्शन इंजीनियर नागेन्द्र सिंह की देखरेख में भू-अर्जन अमीन प्रवीण कुमार सिंह द्वारा पैमाइश कार्य कराया जा रहा है। 

    इस सड़क के निर्माण से आरा बक्सर राष्ट्रीय राजमार्ग व असनी-मोहनिया राष्ट्रीय राजमार्ग से भी जुड़ जायेगा। जहां आवागमन की सुविधा बढ़ेगी वहीं समय बचेगा। असनी बामपाली व असनी उदवंतनगर लिंक रोड़ के बनने से आरा नगर का रिंग रोड़ का सपना साकार हो सकेगा। 

    साथ ही नियोजित बसावट की संभावनाएं बढ़ेगी। अंचलाधिकारी हरिकेश त्रिपाठी ने बताया कि रैयतों की मुआवजा भुगतान की प्रक्रिया जारी है।

    दो नेशनल हाइवे व दो ग्रीनफील्ड आपस में जुड़ेंगे

    असनी बामपाली लिंक रोड व असनी उदवंतनगर लिंक रोड़ के बनने से आरा बक्सर एन एच तथा असनी मोहनिया एन एच के साथ ही उदवंतनगर सासाराम व उदवंतनगर पटना ग्रीन फील्ड (फोर लेन) सड़क के साथ ही आरा नगर एक दूसरे से जुड़ जायेगा, जो आने-जाने वालों के लिए सुखद अनुभव होगा।

    अब सासाराम से बक्सर, जगदीशपुर तथा पटना जाने वालों को आरा नगर में प्रवेश नहीं करना पड़ेगा।लोग जाम से निजात पा सकेंगे।बक्सर लिंक रोड़ के बनने से आरा के चारों ओर लोग आसानी से आ जा सकेंगे। दूरी के साथ समय की बचत होगी।

    4.5 किलोमीटर लंबी सड़क में एक ओवरब्रिज, एक आरओबी व तीन अंडरपास बनेंगे

    असनी बामपाली संपर्क सड़क की लंबाई मात्र 4.5 कि मी व चौड़ाई 70 मीटर की होगी।यह सड़क असनी से शुरू होकर राधा स्वामी सत्संग व वाटर पार्क के बीच आरा बक्सर फोर लेन से मिलेगी। 

    एनएचएआई के ई अफजल अंसारी ने बताया कि बामपाली के समीप एक ओवर ब्रिज बनेगा जो फोरलेन से सुगम कनेक्टिविटी प्रदान करेगा। वहीं, डिहरी व महतवनिया गांव के बीच आरओबी बनाया जायेगा। इस सड़क में असनी ,बामपाली बांध तथा बामपाली गांव के पश्चिम में अंडरपास बनेगा।

     जल निकासी हेतु 10 कलवट बनाए जायेंगे । जिससे अधिक बरसात व बाढ़ के समय भी सड़क जलजमाव से सुरक्षित रह सकेगा।