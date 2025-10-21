Ara News: बेकाबू स्कॉर्पियो ने बाइक को मारी टक्कर, 2 दोस्तों की दर्दनाक मौत

संवाद सहयोगी, जगदीशपुर (आरा)। जिले के जगदीशपुर थाना क्षेत्र अन्तर्गत जगदीशपुर-पीरो स्टेट हाईवे पर मंगलवार की शाम हुए भीषण सड़क हादसे में दो युवकों की मौत हो गई। यह हादसा तेंदुनी गांव स्थित रीगल ढाबा के पास हुआ, जहां एक तेज रफ्तार स्कॉर्पियो और बाइक में आमने-सामने की जोरदार टक्कर हो गई।

हादसे में बाइक सवार 26 वर्षीय राजा कुमार, पिता छोटन राम जगदीशपुर नगर पंचायत के वार्ड नंबर पांच खपटहा गांव निवासी और 25 वर्षीय रोहित कुमार, पिता विनोद साह, निवासी गहबर टोला गांव, पीरो थाना क्षेत्र की मौके पर ही मौत हो गई।

बताया जाता है कि दोनों युवक दोस्त थे। हादसे का कारण अनियंत्रित परिचालन बताया जा रहा है। राजा कुमार अपने दोस्त रोहित कुमार को छोड़ने के लिए उसके गांव पीरो के गहबर टोला की ओर जा रहे थे, तभी सामने से आ रही स्कार्पियो से उनकी बाइक टकरा गई।