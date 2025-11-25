Language
    Ara News: टैबलेट पर लगेगी चार लाख छात्रों की ऑनलाइन हाजिरी, DEO और DPO को मिला लेटर

    By Dharmendra Kumar Singh Edited By: Rajat Mourya
    Updated: Tue, 25 Nov 2025 03:19 PM (IST)

    आरा में अब चार लाख छात्रों की ऑनलाइन हाजिरी टैबलेट से लगेगी। शिक्षा विभाग ने DEO और DPO को पत्र भेजकर इस नई प्रणाली को लागू करने के निर्देश दिए हैं। इसका उद्देश्य छात्रों की उपस्थिति को बेहतर ढंग से ट्रैक करना और शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करना है। यह पहल शिक्षा प्रणाली को अधिक पारदर्शी बनाने में मदद करेगी।

    जागरण संवाददाता, आरा। जिले के 2100 से ज्यादा सरकारी विद्यालयों के छात्रों की हाजिरी फेशियल रिकॉग्निशन बेस्ड ऑथेंटिकेशन सिस्टम (टैबलेट) के माध्यम से बनेगी। जिसे लेकर प्रक्रिया चल रही है। ऑनलाइन हाजिरी को लेकर एजेंसी का चयन हो गया है। एजेंसी द्वारा कर्मियों की प्रतिनियुक्ति की गई है। जिनके माध्यम से जल्द ही ऑनलाइन हाजिरी बनाने की कार्रवाई शुरू होगी।

    इस लेकर राज्य परियोजना निदेशक मयंक वरवड़े ने जिला शिक्षा पदाधिकारी व जिला कार्यक्रम पदाधिकारी प्राथमिक शिक्षा व सर्व शिक्षा अभियान को पत्र भेजा है। भेजे गए पत्र में निर्देश दिए गए हैं कि जिले के सभी प्राथमिक, मध्य, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक विद्यालयों के छात्रों की हाजिरी फेशियल रिकॉग्निशन बेस्ड ऑथेंटिकेशन सिस्टम (टैबलेट) के माध्यम से बनेगी।

    जिला स्तर पर इस कार्य के लिए डीपीओ (एसएसए) को नोडल पदाधिकारी बनाया गया है। साथ ही अनुश्रवण समिति गठन करने का निर्देश दिया गया है। अनुश्रवण समिति में जिला एमआईएस प्रभारी, जिला गुणवत्ता समन्वयक के साथ ई-शिक्षा कोष दल को शामिल करने का निर्देश दिया गया है।

    बताया जाता है कि ऑनलाइन हाजिरी से मध्याह्न योजना के संचालन में पारदर्शिता आएगी। साथ ही मध्याह्न भोजन योजना में फर्जीवाड़ा रुकेगा। वहीं शिक्षा विभाग द्वारा छात्रों को 75 प्रतिशत उपस्थिति के आधार पर दिये जाने वाले प्रोत्साहन राशि को लेकर काफी सुविधा होगी।

    75 प्रतिशित उपस्थिति वाले छात्रों को साइकिल, पोशाक समेत अन्य कल्याणकारी योजनाओं का लाभ मिलता है। ऑफलाइन उपस्थिति होने के कारण प्रोत्साहन राशि को लेकर उपलब्ध कराए जाने वाले आंकड़े की भी सही पुष्टि हो पाती थी। सभी छात्र कल्याणकारी योजनाओं का लाभ ले लेते थे।

    मैट्रिक और इंटर परीक्षा में शामिल होने वाले छात्रों की उपस्थिति 75 प्रतिशत अनिवार्य है। 75 प्रतिशत से कम उपस्थिति रहने पर परीक्षा फॉर्म नहीं भरने देने का नियम है। उच्च और उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में छात्रों की उपस्थिति काफी कम रहती है। ऐसे में ऑफलाइन हाजिरी होने के कारण परीक्षा फॉर्म भरने के समय सभी छात्रों की उपस्थिति 75 प्रतिशत दिखाई जाती है।

    ऐसे में ऑनलाइन हाजिरी की व्यवस्था लागू होने से 75 प्रतिशत से कम उपस्थिति वाले छात्र परीक्षा फॉर्म भरने से वंचित हो जाएंगे। ऐसे में उच्च व उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में भी उपस्थिति बढ़ेगी। छात्र-छात्राओं की संख्या में बढ़ोतरी होगी और विद्यार्थी नियमित रूप से अपनी कक्षाओं में उपस्थित रहेंगे। जिससे पठनपाठन में सहूलियत भी होगी।

    टैबलेट के माध्यम से छात्रों की ऑनलाइन हाजिरी बनेगी

    जल्द ही जिले के सभी 21सौ से ज्यादा स्कूलों में फेशियल रिकॉग्निशन बेस्ड ऑथेंटिकेशन सिस्टम (टैबलेट) के माध्यम से छात्रों की ऑनलाइन हाजिरी बनेगी। जिसे लेकर विभाग द्वारा एजेंसी का चयन किया गया है। ऑनलाइन हाजिरी से छात्रों की उपस्थिति भी बढ़ेगी। - चंदन प्रभाकर, डीपीओ (एसएसए) भोजपुर