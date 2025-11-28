Ara News: जिले की 20000 महिलाओं को मिले 10-10 हजार रुपए, अब खुलेगा स्वरोजगार का द्वार
भोजपुर जिले में 20000 महिलाओं को 10-10 हजार रुपये की आर्थिक मदद मिली है। इस सहायता से महिलाएं स्वरोजगार शुरू कर आत्मनिर्भर बन सकेंगी। यह कदम महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देगा और उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार लाएगा। इस खबर से जिले की महिलाओं में खुशी की लहर है।
जागरण संवाददाता, आरा। मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के अंतर्गत भोजपुर जिले की लगभग 20 हजार महिलाओं को कुल 10 करोड़ रुपये की आर्थिक सहायता शुक्रवार को प्रदान की गई, जिससे उनकी आजीविका गतिविधियों को नया आधार मिला।
कार्यक्रम का सीधा प्रसारण भोजपुर जिला मुख्यालय सहित सभी 14 प्रखंडों में किया गया। इस दौरान बड़ी संख्या में जीविका दीदियों ने उत्साहपूर्ण भागीदारी की और योजना से मिले आर्थिक एवं सामाजिक सशक्तिकरण पर अपने अनुभव साझा किए।
महिलाओं ने बताया कि यह सहायता उनके छोटे व्यवसाय, पशुपालन, दुकान संचालन, खेती-किसानी और घरेलू उद्योगों को मजबूत बनाने में महत्वपूर्ण साबित हुई है।
उपविकास आयुक्त गुंजन सिंह ने बताया कि योजना से मिली राशि ने न सिर्फ महिलाओं की आय में वृद्धि की है, बल्कि उन्हें आर्थिक आत्मनिर्भरता की दिशा में तेजी से आगे बढ़ने का अवसर भी प्रदान किया है।
उन्होंने कहा कि यह पहल ग्रामीण महिलाओं के सामाजिक सम्मान, निर्णय क्षमता और आर्थिक मजबूती को बढ़ाने में अत्यंत प्रभावी साबित हो रही है। समाहरणालय सभागार में आयोजित जिला स्तरीय कार्यक्रम में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से लाभुकों के खातों में राशि अंतरण किया गया।
इस अवसर पर विधायक सह पूर्व मंत्री राघवेन्द्र प्रताप सिंह, विधायक सह एमएलसी राधा चरण साह, अगिआंव विधायक महेश पासवान, विशेष कार्य पदाधिकारी, जिला परियोजना प्रबंधक जीविका तथा लगभग 100 जीविका दीदियां उपस्थित रहीं। मालूम हो इसके पहले भी एक लाख से ज्यादा महिलाओं को इस योजना का लाभ मिल चुका हैं।
