आरा में बुलडोजर एक्शन के विरोध में सड़क जाम, प्रशासन ने दी चेतावनी, दोबारा मत करना यह काम
आरा में बुलडोजर कार्रवाई के विरोध में लोगों ने सड़क जाम कर दिया। अतिक्रमण हटाने की इस कार्रवाई से प्रभावित लोगों ने प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की और इसे तुरंत रोकने की मांग की। प्रशासन ने प्रदर्शनकारियों को चेतावनी दी है कि यदि उन्होंने दोबारा ऐसा किया तो सख्त कार्रवाई की जाएगी।
जागरण संवाददाता, आरा। Arrah News: शहर में अतिक्रमण हटाने की मुहिम शुक्रवार को चौथे दिन भी जारी रही। इस दौरान प्रशासनिक टीम ने नवादा चौक से लेकर एसपी आवास तक सड़कों पर फैले अतिक्रमण को हटाने के लिए विशेष अभियान चलाया।
नगर निगम, जिला पुलिस प्रशासन और ट्रैफिक विभाग की संयुक्त कार्रवाई के बीच कई स्थानों पर अवैध रूप से सड़क पर कब्जा जमाए दुकानदारों और ठेला संचालकों पर कार्रवाई की गई।
अभियान के दौरान आरा जंक्शन के पास नगर निगम की जेसीबी द्वारा अवैध संरचनाओं को तोड़े जाने से कुछ देर लिए अफरा-तफरी की स्थिति बन गई।
सड़क जाम से हुई परेशानी
अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई से नाराज कुछ लोगों ने सड़क पर जाम लगा दिया, जिससे यातायात पूरी तरह ठप हो गया। जाम लगने से राहगीरों, स्कूल जाने वाले बच्चों, मरीजों और आम यात्रियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा।
जाम की जानकारी मिलते ही प्रशासनिक अधिकारियों और पुलिस कर्मियों ने मौके पर पहुंचकर लोगों को समझाया-बुझाया। काफी मान-मनौव्वल के बाद आखिरकार जाम हटाया गया और यातायात को सामान्य किया गया।
अभियान के दौरान नगर निगम की टीम ने अवैध अतिक्रमणकर्ताओं पर कड़ी कार्रवाई करते हुए लगभग 20 हजार रुपये का जुर्माना वसूला गया। कई दुकानों के आगे सड़क पर फैला सामान, अवैध ठेले और कब्जे हटाए गए।
दोबारा अतिक्रमण किया तो सख्त कार्रवाई
निगम अधिकारियों ने साफ चेतावनी दी कि यदि किसी ने दोबारा अतिक्रमण किया तो और सख्त कदम उठाए जाएंगे। वहीं ट्रैफिक पुलिस ने भी अभियान में अपनी सक्रिय भूमिका निभाते हुए सड़क पर अनियंत्रित तरीके से वाहन खड़ा करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की।
अनियमित पार्किंग और सड़क जाम में योगदान देने वाले वाहन चालकों से कुल 1 लाख 29 हजार रुपये का चालान काटा गया। पुलिस ने स्पष्ट कहा कि शहर में बढ़ते जाम और अवैध पार्किंग पर रोक लगाने के लिए यह अभियान आगे भी जारी रहेगा।
अतिक्रमण हटाओ अभियान से जहां शहर की सड़कों पर कुछ राहत महसूस की जा रही है, वहीं बार-बार जाम लगने से आम जनता परेशान है।
स्थानीय लोगों का कहना है कि प्रशासन की कार्रवाई अच्छी है, लेकिन इसे नियमित रूप से और सख्ती के साथ लागू किया जाना चाहिए ताकि समस्या स्थाई रूप से खत्म की जा सके।
कई लोगों ने सुझाव दिया कि नगर निगम को वैकल्पिक स्थानों पर व्यवस्थित तरीके से फुटपाथ बाजारों की व्यवस्था करनी चाहिए, ताकि छोटे दुकानदारों को भी परेशानी न हो।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।