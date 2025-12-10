जागरण संवददाता, आरा। Ara Firing Casee: भोजपुर जिले के पवना थाना क्षेत्र के धोबहा गांव में मंगलवार की देर रात पुत्र की बर्थडे पार्टी के दौरान हुई हर्ष फायरिंग में पिता को गोली लग गई।

जख्मी 23 वर्षीय विकास कुमार धोबहा गांव निवासी रामचंद्र यादव के पुत्र हैं। गोली दाएं सीने के भाग में लगी है। इलाज के लिए आरा शहर के बाबू बाजार स्थित एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

इस संबंध में थानाध्यक्ष अनीश कुमार के बयान पर घायल के दो चचेरे भाइयों गणेश यादव व मुन्ना यादव समेत चार को नामजद आरोपित किया गया है। घटना के बाद से सभी फरार हैं।

हर्ष फायरिंग में लगी गोली

बताया जाता है कि विकास कुमार यादव के एक वर्षीय पुत्र का मंगलवार की रात जन्मदिन समारोह था, जिसके लिए घर में पार्टी का आयोजन किया गया था। देर रात पार्टी के दौरान आरोप है कि चचेरे भाइयों ने ही हर्ष फायरिंग कर दी।