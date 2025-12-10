Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    Ara: एक वर्ष के बच्‍चे की बर्थडे पार्टी में मच गया हंगामा, अचानक खून से लथपथ हो गए जश्‍न मना रहे पिता, क्‍या है मामला?

    By Deepak Singh Edited By: Vyas Chandra
    Updated: Wed, 10 Dec 2025 08:44 PM (IST)

    Bhojpur News: बिहार के भोजपुर जिले के आरा में एक साल के बच्चे की बर्थडे पार्टी में मातम पसर गया। जश्‍न के दौरान अचानक पिता लहूलूहान होकर जमीन पर गिर प ...और पढ़ें

    prefferd source google
    Hero Image

    बर्थडे पार्टी में हर्ष फायरिंग से पिता जख्‍मी। सांकेति‍क तस्‍वीर

    जागरण संवददाता, आरा। Ara Firing Casee: भोजपुर जिले के पवना थाना क्षेत्र के धोबहा गांव में मंगलवार की देर रात पुत्र की बर्थडे पार्टी के दौरान हुई हर्ष फायरिंग में पिता को गोली लग गई।

    जख्मी 23 वर्षीय विकास कुमार धोबहा गांव निवासी रामचंद्र यादव के पुत्र हैं। गोली दाएं सीने के भाग में लगी है। इलाज के लिए आरा शहर के बाबू बाजार स्थित एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

    इस संबंध में थानाध्यक्ष अनीश कुमार के बयान पर घायल के दो चचेरे भाइयों गणेश यादव व मुन्ना यादव समेत चार को नामजद आरोपित किया गया है। घटना के बाद से सभी फरार हैं।

    हर्ष फायरिंग में लगी गोली 

    बताया जाता है कि विकास कुमार यादव के एक वर्षीय पुत्र का मंगलवार की रात जन्मदिन समारोह था, जिसके लिए घर में पार्टी का आयोजन किया गया था। देर रात पार्टी के दौरान आरोप है कि चचेरे भाइयों ने ही हर्ष फायरिंग कर दी।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    इसी दौरान पिता को गोली लग गई और वे गंभीर रूप से घायल हो गए। इसके बाद इलाज के लिए आरा लाया गया। सुबह पहर सूचना मिलते ही पुलिस धोबहा गांव पहुंच गई। हालांकि, सारा साक्ष्य मिटा दिया गया था।

    सदर एसडीपीओ वन राज कुमार साह ने बताया कि फायरिंग एवं आर्म्स एक्ट के तहत प्राथमिकी कर आरोपितों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है। कांड में प्रयुक्त अवैध हथियार की बरामदगी को लेकर भी लगातार प्रयास जारी है।

    आपरेशन कर निकला गया बुलेट

    इधर, इलाज कर रहे सर्जन डा. विकास सिंह ने बताया कि युवक के सीने में लगी गोली फंस गई थी। ऑपरेशन कर पीठ के भाग से गोली निकाल दी गई है। देखने से गोली का अग्र भाग पिस्टल का प्रतीत होता है। मरीज की स्थिति फिलहाल स्थिर है, लेकिन अगले 72 घंटे तक उसे निगरानी में रखा जाएगा।