Ara News: पीएम आवास के लिए 3.19 लाख परिवारों का होगा वेरिफिकेशन, डीडीसी ने दिया अपडेट

जागरण संवाददाता, आरा। भोजपुर जिले में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण (PM Awas Yojana Gramin) के अंतर्गत आवास का लाभ देने के लिए विगत माह पूर्व सर्वे की गई 3.19 लाख परिवारों के सत्यता की जांच अब शुरू होगी। इसके लिए पदाधिकारी और कर्मचारियों की विशेष टीम बनाई जा रही है। जांच हो जाने के बाद उसी रिपोर्ट के आधार पर जिले में नए आवास बनाने का लक्ष्य तय किया जाएगा।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

जिले में विधानसभा चुनाव संपन्न हो जाने के बाद अब विकास कार्यों की जांच पड़ताल और उसे गति देने का कार्य तेजी से जिले में चलने लगा है। इसी क्रम में आवास योजना का ज्यादा से ज्यादा लोगों को लाभ देने के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत आवास प्लस योजना टू में 3,19, 228 परिवारों का सर्वे विधानसभा चुनाव के पहले किया गया था। अब उस सर्वे की जांच शुरू होगी।

जांच में सत्यापन के दौरान सही पाए गए परिवारों को योजना का लाभ दिया जाएगा। सर्वे के दौरान जिन 3 लाख 19हजार 228 लोगों का सर्वे हुआ, उनमें एसटी वर्ग से आने वाले 5530, एससी वर्ग से आने वाले 71,257 अर्थात कुल 76,787 लोगों का सर्वे किया गया।

इसके बाद अन्य सभी जाति से वाले 2,42,441 लोगों का सर्वे हुआ है। इन सभी सर्वे हुए परिवारों में 54,980 ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपना सर्वे स्वयं किया है। अब इन सभी का सत्यापन किया जाएगा। इसके लिए डीडीसी के नेतृत्व में जांच टीम बनाने की पहल शुरू कर दी गई है। जल्द ही जांच टीम बनाए जाने के साथ इस माह के अंत तक उम्मीद है सत्यापन कार्य भी शुरू कर दिया जाएगा।

सर्वे वन के 83 हजार लोगों को मिला है लाभ भोजपुर जिले में सर्व वन के दौरान सत्यापित हुए लगभग 83 हजार लोगों को आवास योजना का लाभ मिला है। उसकी सफलता के बाद आवास प्लस सर्वे दो शुरू किया गया है। 83 हजार लाभार्थियों में जिले के सभी 14 प्रखंडों के लोग शामिल थे।

आवास बनाने के लिए डेढ़ लाख की मिलती है धनराशि प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत एक लाभुक को पूरी तरह से आवास का कार्य पूरा करने के लिए लगभग डेढ़ लाख से ज्यादा की राशि मिलती है। इसमें लगभग 1.20 लाख आवास बनाने के लिए, 12 हजार शौचालय के लिए और लगभग बीस हजार से ज्यादा मनरेगा मजदूरी के लिए दिया जाता है।