Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    पटना के बाद अब आरा में गरजेगा बुलडोजर, खेल मैदान कराया जाएगा अतिक्रमण मुक्त

    By Vijay Kumar Ojha Edited By: Piyush Pandey
    Updated: Fri, 19 Dec 2025 02:57 PM (IST)

    बिहार के भोजपुर जिले के उदवंतनगर प्रखंड क्षेत्र के छोटी सासाराम खेल मैदान से अतिक्रमण हटाने की तैयारी है। प्रशासन ने 4 जनवरी तक अतिक्रमण हटाने का समय ...और पढ़ें

    Hero Image

    प्रस्तुति के लिए इस्तेमाल की गई तस्वीर। (जागरण)

    जागरण संवाददाता, उदवंंतनगर। प्रखंड क्षेत्र के छोटी सासाराम खेल मैदान में एक बार फिर से बुलडोजर चलने की संभावना बलवती होती जा रही है।

    प्रशासन ने आगामी 4 जनवरी तक स्वयं से अतिक्रमण मुक्त करने की समय सीमा तय किया है। अन्यथा प्रशासन 5 जनवरी को बल पूर्वक अतिक्रमण हटायेगा।

    इसको लेकर अंचल कार्यालय द्वारा भारी मात्रा में पुलिस बल व अनुमंडल स्तरीय दण्डाधिकारी प्रतिनियुक्त करने की मांग अनुमंडल पदाधिकारी से किया है। सभी 45 अतिक्रमणकारियों के विरुद्ध अंचल कार्यालय द्वारा नोटिस जारी किया गया है।

    नोटिस के संबंध में पूछने पर अंचलाधिकारी हरिकेश त्रिपाठी ने बताया कि सी डब्लू जे सी सं 17622/17 में पारित आदेश के अनुपालन में ग्राम पंचायत छोटा सासाराम मौजा सरैया के खेल मैदान (पड़ाव) जिसका थाना संख्या 313 खाता संख्या 256 खेसर 705 रकबा 5 एकड़ 10 डिसमिल भारत सरकार की भूमि दर्ज है जिस पर अतिक्रमण वाद संख्या 03 /17- 18 संधारित कर विधिवत प्रक्रिया के तहत 16 अप्रैल 2023 को पूर्ण रूप से अतिक्रमण मुक्त कराया गया था।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    उक्त भूमि पर फिर से अतिक्रमण करने की शिकायत मिल रही है। इसके संबंध में सभी अतिक्रमणकारियों को दिनांक 4 जनवरी तक स्वयं खाली करने हेतु नोटिस भेजा गया है। युक्त निर्धारित तिथि तक अतिक्रमण न हटाने के उपरांत 5 जनवरी को बलपूर्वक अतिक्रमण हटाने हेतु अतिक्रमणकारियों को निर्देशित किया गया है।

    इसके लिए भारी मात्रा में पुलिस बल तथा अनुमंडल स्तर पदाधिकारी की प्रतिनियुक्ति की मांग की गई है।

    यह भी पढ़ें- Bulldozer Action: पटना में बुलडोजर एक्शन से दुकानदारों में मचा हड़कंप, कई दुकानों को किया गया ध्वस्त