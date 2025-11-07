Language
    आरा के रास्ते बेंगलुरु तक 11 और 12 नवंबर को चलेगी अमृत भारत स्पेशल, चेक करें टाइमिंग

    By Ritesh Chaurasia Edited By: Rajat Mourya
    Updated: Fri, 07 Nov 2025 06:39 PM (IST)

    रेलवे 11 और 12 नवंबर को आरा के रास्ते बेंगलुरु के लिए अमृत भारत स्पेशल ट्रेन चलाएगा। यह ट्रेन आरा से होकर बेंगलुरु तक जाएगी। यह त्योहारों के सीजन में यात्रियों को आरामदायक यात्रा प्रदान करेगी। यात्री अपनी यात्रा की योजना उसी अनुसार बनाएं।

    जागरण संवाददाता, आरा। पूर्व मध्य रेल के द्वारा यात्रियों के भीड़ को देखते हुए मुजफ्फरपुर से चलकर आरा के रास्ते बेंगलुरु के बीच एकतरफा अमृत भारत स्पेशल चलाने का निर्णय लिया गया है।

    गाड़ी संख्या 05545 मुजफ्फरपुर बेंगलुरु अमृत भारत स्पेशल जो 11 और 12 नवंबर को मुजफ्फरपुर से 21:15 बजे रवाना होकर 23 बजे पाटलिपुत्र, 23.30 बजे दानापुर, रात्रि 12:03 बजे आरा जं, 13:48 बजे बक्सर, 02.54 बजे डीडीयू रुकते हुए जबलपुर, इटारसी, नागपुर के रास्ते अगले दिन 23.50 बजे बेंगलुरु पहुंचेगी।

    वहीं, इसके कोच संरचना की बात करें तो अमृत भारत स्पेशल होने की वजह से इसमें स्लीपर क्लास के 11 और जनरल के 8 कोच लगे होंगे। इसकी बुकिंग की सुविधा यात्रियों के लिए पीआरएस काउंटर और आईआरसीटीसी वेसबाइट पर उपलब्ध करा दी गई है।

    आस्था और लोकतंत्र का पर्व खत्म होते ही अब काम पर लौटने की जल्दी

    दानापुर रेल मंडल के अंतर्गत आरा जंक्शन पर तत्काल टिकट के लिए मारामारी होने लगी है। बिहार विधानसभा चुनाव का मतदान समाप्त होते ही आरा जंक्शन पर शुक्रवार की सुबह से यात्रियों की भीड़ उमड़ पड़ी। मतदान करने करने के बाद वापस अपने कार्य स्थल पर लौटने वाले पुलिसकर्मी, अधिकारी और आम यात्री सुबह से ही रेलवे स्टेशन पर तत्काल और वेटिंग टिकट के लिए कतार में नजर आए।

    गुरुवार को मतदान का दौर थमते ही शुक्रवार सुबह स्टेशन का माहौल किसी बड़े त्योहार की भीड़ जैसा दिखने लगा। सुबह 10 बजे से ही आरा रेलवे स्टेशन के आरक्षण केंद्र पर लंबी-लंबी लाइनें लगनी शुरू हो गईं।

    रेलवे अधिकारियों के मुताबिक, एसी कोच के लिए करीब 10 यात्री लाइन में थे, जबकि स्लीपर क्लास के लिए 22 से अधिक यात्रियों ने टिकट के लिए कतार लगा रखी थी। इनमें से मात्र आठ यात्रियों को ही तत्काल टिकट मिल पाया, बाकी यात्रियों को निराश होकर अगले दिन का इंतजार करना पड़ा।

    स्टेशन पर मौजूद यात्रियों ने बताया कि पिछले दो दिनों से लगातार भीड़ बढ़ रही है। तत्काल टिकट काउंटर पर भारी भीड़ उमड़ रही है। आरपीएफ जवानों को भीड़ को नियंत्रित करने में काफी मशक्कत करनी पड़ी। आरक्षण केंद्र पर तैनात आरपीएफ के जवान खुद भी अपने यात्रा टिकट कटवाने के लिए लाइन में नजर आए।

    कई कर्मी तो टिकट कटाने के लिए सुबह से ही लाइन में लग गए थे। स्टेशन पर फोटो खिंचवाने और व्यवस्था संभालने के दौरान आरपीएफ को अपने ड्यूटी के साथ यात्रियों की मदद भी करनी पड़ रही थी। वहीं, यात्रियों ने रेलवे प्रशासन से तत्काल टिकट की संख्या बढ़ाने और अतिरिक्त कोच लगाने की मांग की।

    यात्रियों का कहना था कि छठ पूजा व चुनावी अवधि में बड़ी संख्या में सरकारी कर्मी बाहर से आरा आते हैं, जिनके लौटने की वजह से ट्रेन में सीट मिलना मुश्किल हो जाता है। रेलवे द्वारा कई ट्रेनें चलाई जा रही हैं, फिर भी स्पेशल ट्रेनों में भी टिकट नहीं मिल रहा है। इस अवधि में विशेष ट्रेनें चलाई जाएं या तत्काल टिकट कोटा बढ़ाया जाए, तो यात्रियों को राहत मिलेगी।

    स्टेशन प्रबंधक एनके राय ने बताया कि चुनाव समाप्ति के बाद भीड़ सामान्य से दोगुनी हो गई है। तत्काल टिकट के लिए सीमित कोटा होने की वजह से कई यात्रियों को टिकट नहीं मिल पा रहा है। रेलवे की ओर से अतिरिक्त कोच जोड़ने और बुकिंग समय बढ़ाने पर विचार किया जा रहा है, ताकि यात्रियों को सुविधा दी जा सके।

    शाम तक टिकट काउंटर के बाहर यात्रियों की लाइनें जस की तस बनी रहीं। कई लोग अपनी बारी आने का इंतजार करते-करते थक चुके थे, फिर भी उम्मीद नहीं छोड़ी थी। कुछ यात्रियों ने अपने स्वजन को भी लाइन में खड़ा कर रखा था, ताकि अगली सुबह जल्दी टिकट मिल सके। चुनावी हलचल के थमते ही आरा जंक्शन पर यात्रियों की आवाजाही और टिकट बुकिंग की मारामारी ने रेलवे प्रशासन को नई चुनौती खड़ी कर दी है।