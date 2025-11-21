Language
    आरा-कोलकाता गरीब रथ एक्सप्रेस 2 दिन के लिए रद, यात्रियों को किराया मिलेगा वापस

    By Ritesh Chaurasia Edited By: Piyush Pandey
    Updated: Fri, 21 Nov 2025 12:01 PM (IST)

    आरा जंक्शन से चलने वाली आरा-कोलकाता गरीब रथ एक्सप्रेस दो दिनों के लिए रद रहेगी। रेलवे ने तकनीकी कारणों और परिचालन संबंधी जरूरतों के चलते यह फैसला लिया है। इस ट्रेन से रोजाना बड़ी संख्या में यात्री यात्रा करते हैं।

    प्रस्तुति के लिए इस्तेमाल की गई तस्वीर। (जागरण)

    जागरण संवाददाता, आरा। दानापुर रेल मंडल के अंतर्गत आरा जंक्शन से चलने वाली 12359/60 आरा–कोलकाता गरीब रथ एक्सप्रेस दो दिनों के लिए रद रहेगी।

    रेलवे के अनुसार 21 और 23 नवंबर को तकनीकी कारणों एवं परिचालन संबंधी आवश्यकताओं के चलते इस ट्रेन का परिचालन स्थगित किया गया है।

    गरीब रथ एक्सप्रेस आरा से कोलकाता जाने वाली प्रमुख ट्रेनों में से एक है, जिससे प्रतिदिन बड़ी संख्या में यात्री यात्रा करते हैं। अचानक रद होने से यात्रियों में निराशा देखी जा रही है।

    रेलवे ने यात्रियों से अपील की है कि यात्रा कार्यक्रम बनाने से पहले ट्रेन की अद्यतन स्थिति अवश्य जांच लें। रद्दीकरण से प्रभावित यात्रियों को नियमानुसार किराया वापस मिलेगा।

    अधिकारियों के अनुसार स्थिति सामान्य होते ही ट्रेन का संचालन पूर्व की तरह बहाल कर दिया जाएगा। आरा-कोलकाता गरीब रथ एक्सप्रेस रद होने से यात्रियों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ेगा।

