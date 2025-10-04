भोजपुर में सहार सोन नदी पुल से किशोरी ने लगाई छलांग, मौत, चार घंटे बाद निकाला गया शव

भोजपुर के सहार-अरवल सोन नदी पुल से एक 16 वर्षीय किशोरी ने नदी में छलांग लगाकर आत्महत्या कर ली। छोटी बहन ने उसे रोकने की कोशिश की पर नाकाम रही। मृतका निराशा कुमारी अरवल जिले की रहने वाली थी। एसडीआरएफ की टीम ने चार घंटे बाद शव को बरामद किया। घटना से परिवार सदमे में है।

संवाद सूत्र, सहार (भोजपुर)। भोजपुर जिले के सहार–अरवल सोन नदी पुल पर शनिवार की सुबह एक दर्दनाक घटना हुई। एक किशोरी ने पुल से सोन नदी में छलांग लगा दी। छोटी बहन ने उसे रोकने का भरसक प्रयास किया, लेकिन वह सफल नहीं हो सकी।

बाद में चार घंटे के प्रयास के बाद एसडीआरएफ की मदद से शव बरामद किया गया। मृतका 16 वर्षीय निराशा कुमारी अरवल जिले के मेहंदिया गांव निवासी गुलाब चौधरी की पुत्री थी। सूत्रों के अनुसार निराशा कुमारी अपनी छोटी बहन कांती कुमारी के साथ सहार से अपने बहनोई सुरेश पासवान के घर से टेम्पो द्वारा मेहंदिया लौट रही थी।

सोन नदी पुल पर पहुंचते ही निराशा ने अचानक टेम्पो रुकवा लिया। बहन के रोकने के बावजूद उसने उसे धक्का देकर खुद नदी में छलांग लगा दी।छोटी बहन कांती कुमारी ने पुलिस को बताया कि दोनों बहनें नवमी के दिन मेला घूमने अपने जीजा के घर सहार आई थीं।

शनिवार सुबह घर लौटने के दौरान ही यह हादसा हुआ। स्वजनों के अनुसार निराशा कुमारी की मानसिक स्थिति लंबे समय से ठीक नहीं रहती थी और उसका इलाज चल रहा था। अचानक उसने यह कदम क्यों उठाया, यह स्पष्ट नहीं हो सका है।

घटना की जानकारी मिलते ही सहार थाना अध्यक्ष सुबोध कुमार और सीओ सहार राकेश शर्मा पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और जांच-पड़ताल शुरू की। स्थानीय मुखिया बसंत कुमार और राजद नेता राजा रबिन्द्र ने पहले ग्रामीण मछुआरों को बुलाकर शव खोजने का प्रयास शुरू करवाया।