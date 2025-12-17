भोजपुर में 7.44 करोड़ की लागत से बनेंगे 62 नए आंगनबाड़ी केंद्र, 3000 बच्चों को मिलेगा लाभ

जागरण संवाददाता, आरा। भोजपुर जिले में मनरेगा, नाबार्ड और आईसीडीएस के सहयोग से 62 नए आंगनबाड़ी भवन बन रहे हैं। इन सभी पर लगभग 7.44 करोड़ रुपये की लागत आएंगी। इन सभी नए भवनों के बन जाने से तीन हजार से ज्यादा छोटे-छोटे बच्चे और उनके मां को लाभ मिलेगा। निर्माण कार्य में तेजी लाते हुए मनरेगा से अब तक तेरह भवन का कार्य पूर्ण भी करा लिया गया है।

जिले में लंबे समय से भवन नहीं बनने के कारण आंगनबाड़ी केंद्रों में पढ़ने वाले छोटे-छोटे बच्चों की समस्याओं को देखते हुए विभिन्न मदों से इन सभी के लिए आशियाना बनाने का निर्देश विभाग ने दिया था। इसी के अंतर्गत जिले के सभी प्रखंडों में 62 आंगनबाड़ी केंद्र का निर्माण कार्य चल रहा है। इनमें से मनरेगा के द्वारा 35 आंगनबाड़ी केंद्र तेजी से बनाए जा रहे हैं। जिसमें 13 आंगनबाड़ी केंद्र का नया भवन बनकर तैयार हो गया है। अन्य का निर्माण कार्य चल रहा है।

नाबार्ड के द्वारा 27 नए आंगनबाड़ी केंद्र दूसरी तरफ नाबार्ड के द्वारा 27 नए आंगनबाड़ी केंद्र बनाए जाने हैं जिनका निर्माण कार्य सभी कागजी प्रक्रियाओं को पूरा करते हुए जल्द ही शुरू किया जाएगा। लगभग 12 लाख रुपये की लागत से बन रहे नए भवन में किचन, शौचालय, हाल और दो से तीन कमरे के साथ पूरे परिसर को चकाचक बनाया जाएगा।

बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने के लिए वाटिका और छोटा प्लेग्राउंड भी रहेगा। सभी भवनों के निर्माण कार्य के लिए पहले से ही स्थानीय अंचलधिकारी के द्वारा एनओसी ले लिया गया था। एनईपी के निदेशक लोक प्रकाश ने बताया कि मनरेगा के द्वारा अगिआंव, बड़हरा, कोईलवर, सहार और शाहपुर में दो-दो, तरारी और उदवंतनगर में एक-एक आंगनबाड़ी केंद्र का निर्माण कार्य पूरा कर लिया गया है। जल्द ही इन सभी का उद्घाटन डीडीसी के द्वारा कराया जाएगा।

सबसे ज्यादा अगिआंव में दस और आरा में बनेंगे नौ भवन मनरेगा और नाबार्ड से जिले में कुल 62 आंगनवाड़ी नए केंद्र बनाए जाएंगे। इन में सबसे ज्यादा अगिआंव प्रखंड में 10 भवन, आरा सदर में नौ, कोईलवर में छह, संदेश में आठ, पीरो में पांच, बड़हरा, बिहिया और जगदीशपुर में चार-चार, चरपोखरी, सहार और उदवंतनगर में तीन-तीन, शाहपुर में दो तथा तरारी में एक भवन बनाए जाएंगे।