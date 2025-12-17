Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    भोजपुर में 7.44 करोड़ की लागत से बनेंगे 62 नए आंगनबाड़ी केंद्र, 3000 बच्चों को मिलेगा लाभ

    By Dharmendra Kumar Singh Edited By: Nishant Bharti
    Updated: Wed, 17 Dec 2025 06:32 PM (IST)

    भोजपुर जिले में मनरेगा, नाबार्ड और आईसीडीएस के सहयोग से 7.44 करोड़ रुपये की लागत से 62 नए आंगनबाड़ी भवन बन रहे हैं, जिनसे 3000 से ज्यादा बच्चों को लाभ ...और पढ़ें

    Hero Image

    7.44 करोड़ की लागत से बनेंगे 62 नए आंगनबाड़ी केंद्र

    जागरण संवाददाता, आरा। भोजपुर जिले में मनरेगा, नाबार्ड और आईसीडीएस के सहयोग से 62 नए आंगनबाड़ी भवन बन रहे हैं। इन सभी पर लगभग 7.44 करोड़ रुपये की लागत आएंगी। इन सभी नए भवनों के बन जाने से तीन हजार से ज्यादा छोटे-छोटे बच्चे और उनके मां को लाभ मिलेगा। निर्माण कार्य में तेजी लाते हुए मनरेगा से अब तक तेरह भवन का कार्य पूर्ण भी करा लिया गया है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    जिले में लंबे समय से भवन नहीं बनने के कारण आंगनबाड़ी केंद्रों में पढ़ने वाले छोटे-छोटे बच्चों की समस्याओं को देखते हुए विभिन्न मदों से इन सभी के लिए आशियाना बनाने का निर्देश विभाग ने दिया था। 

    इसी के अंतर्गत जिले के सभी प्रखंडों में 62 आंगनबाड़ी केंद्र का निर्माण कार्य चल रहा है। इनमें से मनरेगा के द्वारा 35 आंगनबाड़ी केंद्र तेजी से बनाए जा रहे हैं। जिसमें 13 आंगनबाड़ी केंद्र का नया भवन बनकर तैयार हो गया है। अन्य का निर्माण कार्य चल रहा है। 

    नाबार्ड के द्वारा 27 नए आंगनबाड़ी केंद्र

    दूसरी तरफ नाबार्ड के द्वारा 27 नए आंगनबाड़ी केंद्र बनाए जाने हैं जिनका निर्माण कार्य सभी कागजी प्रक्रियाओं को पूरा करते हुए जल्द ही शुरू किया जाएगा। लगभग 12 लाख रुपये की लागत से बन रहे नए भवन में किचन, शौचालय, हाल और दो से तीन कमरे के साथ पूरे परिसर को चकाचक बनाया जाएगा। 

    बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने के लिए वाटिका और छोटा प्लेग्राउंड भी रहेगा। सभी भवनों के निर्माण कार्य के लिए पहले से ही स्थानीय अंचलधिकारी के द्वारा एनओसी ले लिया गया था। 

    एनईपी के निदेशक लोक प्रकाश ने बताया कि मनरेगा के द्वारा अगिआंव, बड़हरा, कोईलवर, सहार और शाहपुर में दो-दो, तरारी और उदवंतनगर में एक-एक आंगनबाड़ी केंद्र का निर्माण कार्य पूरा कर लिया गया है। जल्द ही इन सभी का उद्घाटन डीडीसी के द्वारा कराया जाएगा।

    सबसे ज्यादा अगिआंव में दस और आरा में बनेंगे नौ भवन

    मनरेगा और नाबार्ड से जिले में कुल 62 आंगनवाड़ी नए केंद्र बनाए जाएंगे। इन में सबसे ज्यादा अगिआंव प्रखंड में 10 भवन, आरा सदर में नौ, कोईलवर में छह, संदेश में आठ, पीरो में पांच, बड़हरा, बिहिया और जगदीशपुर में चार-चार, चरपोखरी, सहार और उदवंतनगर में तीन-तीन, शाहपुर में दो तथा तरारी में एक भवन बनाए जाएंगे।

    भोजपुर जिले में मनरेगा के द्वारा 35 आंगनबाड़ी भवन का निर्माण कार्य चल रहा है जिसमें 13 का पूरा हो गया है। अन्य का भी कार्य तेजी से चल रहा है। 27 नाबार्ड के द्वारा नए भवन बनाने का कार्य जल्द ही शुरू किया जाएगा। भवनों का निर्माण कार्य हो जाने से वहां पढ़ने वाले बच्चों को विशेष लाभ मिलेगा। - गुंजन सिंह, डीडीसी भोजपुर