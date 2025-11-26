नशे की लत: ब्राउन शुगर के लिए बेच दी मां के कान की बाली, किसी ने गिरवी रखा मोबाइल
आजकल युवा पीढ़ी नशे की गिरफ्त में फंसती जा रही है, खासकर ब्राउन शुगर जैसे नशों की लत उन्हें अपराध की ओर धकेल रही है। नशे की पूर्ति के लिए एक युवक ने अपनी मां की कान की बाली बेच दी, तो दूसरे ने मोबाइल गिरवी रख दिया। परिवारों में चिंता का माहौल है और नशा मुक्ति केंद्रों की आवश्यकता महसूस हो रही है। युवाओं को नशे के दुष्प्रभावों के बारे में जागरूक करना जरूरी है।
जागरण संवाददाता, भागलपुर। नशे के आदी युवा अपने घर के सामान बेचने और गिरवी रखने पर मजबूर हो गए हैं। यह स्थिति नयाबाजार सखीचंद घाट रोड के निवासियों की है।
घंटी यादव और सुनैना देवी जैसे मोहल्ले के लोग बताते हैं कि ब्राउन शुगर का सेवन करने वाले कई युवकों ने अपने घर की महिलाओं के कान की बालियां, जेवरात और मोबाइल तस्करों को बेच दिए हैं या गिरवी रख दिए हैं।
ब्राउन शुगर और अन्य नशीले पदार्थों के सेवन के बढ़ते प्रचलन से समाज का माहौल बिगड़ रहा है, जिससे युवाओं का भविष्य खतरे में पड़ गया है। इसी समस्या को लेकर रविवार को सखीचंद घाट रोड पर मोहल्ले के लोगों ने एक पंचायत बुलाई।
पंचायत के बाद पुलिस ने भी सक्रियता बढ़ा दी है। जोगसर पुलिस सुबह से रात तक उस इलाके में गश्त कर रही है और तस्करों की गतिविधियों पर नजर रख रही है। पुलिस चार से पांच बार मोहल्ले में गश्त कर रही है।
तस्करी को लेकर झड़प
इस बीच, ब्राउन शुगर और शराब की तस्करी को लेकर 16 नवंबर को घंटी यादव और मनोज कुमार यादव के परिवारों के बीच हिंसक झड़प हुई थी। दोनों पक्षों ने जोगसर थाने में मामले की शिकायत दर्ज कराई है।
घंटी यादव की पत्नी सुनैना देवी ने ब्राउन शुगर की तस्करी करने, बेचने का वीडियो बनाने और मोहल्ले में लोगों के जमावड़े के कारण समाज का माहौल बिगड़ने के गंभीर आरोप लगाते हुए वर्षा भारती, मनोज सहित सात लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई है।
वहीं, मनोज यादव की पत्नी वर्षा भारती ने शराब बेचने और घर में घुसकर मारपीट करने का आरोप लगाते हुए घंटी यादव और सुनैना सहित 11 लोगों को नामजद करते हुए 20-22 अज्ञात लोगों के खिलाफ केस दर्ज कराया है।
मनोज और उसके परिवार का कहना है कि 15 नवंबर को उन्होंने महुआ शराब पकड़ी थी, जो घंटी यादव द्वारा तस्करी की जा रही थी। इसी बात को लेकर घंटी यादव और सुनैना देवी ने उनके साथ मारपीट की।
लोगों की जागरुकता लग रही लगाम
पुलिस ने घर की तलाशी ली, लेकिन कुछ भी नहीं मिला। घंटी यादव और उनकी पत्नी का कहना है कि ब्राउन शुगर बेचने का वीडियो उनके पास है, जिसे पुलिस को भी सौंपा गया है।
हालांकि, मोहल्ले के लोगों का कहना है कि यहां ब्राउन शुगर और शराब की बिक्री धड़ल्ले से हो रही थी। पंचायत के बाद पुलिस की सक्रियता से पिछले तीन दिनों से तस्करी रुकी हुई है, लेकिन पुलिस की सुस्ती के कारण यह फिर से शुरू हो सकती है।
मोहल्ले में तनाव का माहौल है। लोगों ने अगले रविवार को इस मुद्दे पर बैठक करने की योजना बनाई है। उनका उद्देश्य नशीले पदार्थों की बिक्री पर पूरी तरह से रोक लगाना और युवाओं को इस लत से मुक्ति दिलाना है।
