भागलपुर के 340 निजी स्कूल में RTE के तहत करा सकते हैं नामांकन, 25 %सीटें हैं आवंटित, gyandeep पोर्टल लागिंन करें

जागरण संवाददाता, भागलपुर। जिले के 340 से अधिक निजी स्कूलों में शिक्षा का अधिकार अधिनियम (आरटीई) के तहत शैक्षणिक सत्र 2026–27 के लिए नामांकन होगा। इसको लेकर अधिसूचना जारी कर दी गई है। इसके तहत कमजोर वर्ग, अल्पसंख्यक समूह और अनाथ बच्चों के लिए 25 प्रतिशत सीटों पर दाखिले की व्यवस्था की गई है। शिक्षा विभाग ने बताया कि नामांकन के लिए आनलाइन पंजीयन की प्रक्रिया 2 जनवरी से 31 जनवरी तक चलेगी।

निजी स्कूलों में नामांकन के लिए 2 से 31 जनवरी तक होगा आनलाइन पंजीयन नामांकन के लिए ज्ञानदीप पोर्टल को 2 जनवरी से लाइव किया जाएगा, जहां छात्र एवं अभिभावक आनलाइन आवेदन कर सकेंगे। आवेदन के साथ ही दस्तावेजों का सत्यापन भी किया जाएगा। 3 जनवरी से 2 फरवरी तक पंजीकृत छात्रों के दस्तावेजों की जांच की जाएगी। इसके बाद 6 फरवरी को स्कूल आवंटन की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। चयनित छात्रों को 7 फरवरी से 21 फरवरी के बीच आवंटित निजी विद्यालयों में प्रवेश लेना होगा। इस वर्ष आरटीई के दायरे में अनाथ बच्चों को भी शामिल किया गया है, जिससे उन्हें भी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का अवसर मिल सके।