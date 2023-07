भागलपुर के सुल्तागंज में गहने साफ करने के नाम पर महिला को ठगने का मामला सामने आया है।पीड़िता ने बताया कि दो युवक बाइक पर आए थे। उन्होंने कहा कि वे बाबा रामदेव के पंतजलि में काम करते हैं। पंतजलि से बने केमिकल से गहने साफ करने से उसकी चमक कभी नहीं आएगी। ऐसा कहकर दोनों युवकों ने महिला से सभी जेवरात निकलवा लिया।

'गहने लाओ, साफ कर दूंगा' कहकर महिलाओं को लगाया लाखों का चूना। प्रतीकात्मक तस्वीर

संवाद सूत्र, सुल्तानगंज (भागलपुर)। भागलपुर के सुल्तानगंज स्थित कमरगंज पंचायत के जहांगीरा गांव में रविवार को दो बाइक सवार युवकों ने पंतजलि से बने केमिकल से सोने-चांदी के जेवरात साफ करने का झांसा देकर एक महिला से लाखों रुपये के जेवरात ठग लिए। पीड़िता सविता देवी ने बताया कि दोपहर में दो युवक बाइक से घर पर आए थे। दोनों ने बताया कि वे बाबा रामदेव के पंतजलि में काम करते हैं। पंतजलि से बने केमिकल से गहने साफ करने से उसकी चमक कभी नहीं आएगी। ऐसा कहकर दोनों युवकों ने महिला से सभी जेवरात निकलवा लिया। इसके बाद एक-एक कर सभी जेवरों को दोनों युवक साफ करने लगे। साफ करने के दौरान दोनों युवक ने महिला को घर से हल्दी का पाउडर लाने के लिए कहा। इसी बीच दोनों युवक ने कागज की पुड़िया बनाकर महिला को दे दिया और कहा कि उसमें पाउडर मिलाकर गहनों को रखा है। युवकों ने महिला को कहा कि अभी इस पुड़िया को नहीं खोलना है। थोड़ी देर इसको फ्रिज के अंदर रख दो उसके बाद खोलना। जेवर चमकने लगेंगे। दोनों युवक के झांसे में महिला ने पुड़िया ले लिया। पुड़िया लेकर महिला घर के अंदर फ्रिज में रखने के लिए चली गई। महिला ने बताया कि फ्रिज में रखने के दौरान पुड़िया खोलकर देखा तो जेवरात नहीं थे। जबतक बाहर आई तब तक दोनों युवक सोने की चेन, बाली, ब्रासलेट लेकर फरार हो गए। मामले को लेकर पीड़िता ने थाना में मामला दर्ज कराया है। पुलिस आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज से जांच-पड़ताल करने में जुट गई है।

Edited By: Aditi Choudhary