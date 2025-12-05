सास को चाहिए था नाश्ता; बहू ने खा लिया जहर, पति बोला- मैं तो सब्जी बेचने गया था...

जागरण संवाददाता, भागलपुर। मोजाहिदपुर थानाक्षेत्र के सिकंदरपुर मोहल्ले में स्थानीय सरिता देवी की बहू ने सास के मात्र यह कहने पर कि बच्चे स्कूल जा रहे हैं, बहू उनका नाश्ता तैयार कर दो। सास के इस मामूली अनुरोध पर नाराज बहू ने गुस्से में जहरीला पदार्थ खा ली।

जहरीला पदार्थ ने जैसे ही अपना प्रभाव छोड़ना शुरू किया, बहू कुसुम की तबीयत बिगड़ने लगी। आननफानन में उसे परिजन पहले लोक नायक जयप्रकाश सदर अस्पताल ले गए, जहां से चिकित्सकों ने तुरंत बेहतर उपचार के लिए जवाहर लाल नेहरू अस्पताल भेज दिया।

वहां उपचार के दौरान 25 वर्षीय कुसुम देवी ने दम तोड़ दिया। बरारी कैंप पुलिस मामले में परिजन का फर्द बयान लेने की कवायद शुरू कर दी है।

मृत महिला के पति अमर कुमार मंडल ने पुलिस को जानकारी दी है कि जब पत्नी ने जहरीला पदार्थ खाया तब वह घर पर नहीं था। वह सब्जी बेचने के सिलसिले में घर से बाहर था। सुबह चार बजे पहुंचा। किस वजह से पत्नी ने जहर खाया यह नहीं बता सकता। जैसा आने पर पता चला कि मां ने उसे बच्चों के लिए नाश्ता तैयार करने को कहा था, हो सकता है कि इसी बात को लेकर उसने गलत कदम उठा लिया हो।

उधर, मृत कुसुम देवी के भाई मुकेश कुमार ने पुलिस को जानकारी दी है कि उसकी बहन को ससुराल में हमेशा प्रताड़ित किया जाता था। करीब दो माह पूर्व भी उसके साथ मारपीट की गई थी। सामाजिक स्तर पर समझौता कराते हुए हालात सामान्य कराने की कोशिश की गई थी।

उक्त घटना के बाद बहन की तबीयत बिगड़ जाने की जानकारी उसे दी गई थी। अस्पताल पहुंचा तो सब कुछ खत्म हो चुका था। उसकी बहन की मौत हो चुकी थी। पुलिस ने शव का पंचनामा करने के बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। मामले में मृतक के भाई को लिखित आवेदन देने को कहा गया है।