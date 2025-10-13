NEW WiFi: चींटी जितना एंटीना, चीते जैसी इंटरनेट स्पीड; वाई-फाई की नई दुनिया, IIIT Bhagalpur के आविष्कार को मिला पेटेंट

ललन तिवारी, भागलपुर। NEW WiFi वायरलेस तकनीक की दुनिया में एक ऐसा आविष्कार सामने आया है जो आने वाले समय में इंटरनेट स्पीड और डिवाइसेज के आकार , दोनों की तस्वीर बदल देगा। एक माचिस की तिली से भी पतले शीट पर बनाया गया एंटीना प्रधानमंत्री का मिशन लोकल फार वोकल, आत्मनिर्भर भारत, सेमीकंडक्टर मिशन, डिजिटल इंडिया के थीम को चरितार्थ कर रहा है।

भागलपुर स्थित ट्रिपल आईटी के प्राध्यापक ने जीरोथ आर्डर रेजोनेटर (जेड ओ आर) नामक ऐसा सूक्ष्म एंटीना विकसित किया है, जो सिर्फ 1.6 मिलीमीटर मोटा है पर सिग्नल देने में पारंपरिक बड़े एंटीना से कहीं ज्यादा ताकतवर है। यह चिप बोर्ड में आसानी से फिट हो जाता है और वहीं से हाई बैंडविड्थ सिग्नल छोड़ता है। इस अविष्कार का पेटेंट भी मिल चुका है।

ऐसे काम करता है यह अनोखा एंटीना ट्रिपल आईटी के प्राध्यापक डा. प्रकाश रंजन और डा. चेतन कहते हैं कि इसकी बनावट में तीन चौकोर पैच लगे हैं, जिन पर तिरछे कट (स्लाट) बनाए गए हैं। इससे सिग्नल की रेंज और चौड़ाई (बैंडविड्थ) दोनों बढ़ती हैं। हर पैच के बीच में एक शार्टिंग पोल (विद्युत जोड़) लगाया गया है जो इंडक्टर (चुंबकीय कुण्डली) की तरह काम करता है और सिग्नल को स्थिर (स्टेबल) रखता है। पूरा सिस्टम पचास ओम माइक्रो स्ट्रिप लाइन से चलता है और इसका वी एस डब्ल्यू आर दो से कम रहता है जिसे किसी भी एंटीना की सर्वोच्च दक्षता माना जाता है। इसकी लागत भी बहुत कम होगी।