Bihar Elections 2025: बिहार विधानसभा चुनाव का एलान होते ही हटेंगे बैनर-पोस्टर, चुनाव अधिकारी ने दिया ये आदेश

Bihar Elections 2025 बिहार विधानसभा चुनाव का एलान संबंधी प्रेस नोट जारी होने के 72 घंटे के अंदर सभी राजनीतिक दलों के बैनर-पोस्टर हटेंगे। चुनाव अधिकारी सभी पार्टियों के अभ्यर्थी के नामांकन के बाद प्रतिदिन के खर्च का हिसाब रखेंगे। निर्वाचन की तैयारी को लेकर सभी आरओ-एआरओ को बैठक में जिला निर्वाचन अधिकारी ने कड़ी हिदायत दी है।

जागरण संवाददाता, भागलपुर। Bihar Elections 2025 बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की तैयारी को लेकर समीक्षा भवन में जिला निर्वाचन पदाधिकारी डा. नवल किशोर चौधरी की अध्यक्षता में जिले के सभी विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के निर्वाची पदाधिकारी, सहायक निर्वाची पदाधिकारी, तीनों अनुमंडल पदाधिकारी, सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी को सफलतापूर्वक निर्वाचन संपन्न कराने के लिए गठित सभी कोषांग के नोडल पदाधिकारी द्वारा अपने-अपने कोषांग के कार्य के संबंध में जानकारी दी गई।

निर्वाचन के दौरान निर्वाची पदाधिकारी को उनके कोषांग को कौन सी जानकारी देनी है और चुनाव के दौरान क्या-क्या किया जाना है, इससे संबंधित जानकारी नोडल पदाधिकारी द्वारा दी गई। एमसीसी कोषांग द्वारा बताया गया की प्रेस नोट जारी होते ही 48 घंटे के अंदर सरकारी कार्यालय परिसर को बैनर-पोस्टर से मुक्त कर दिया जाना है। साथ ही 72 घंटे के अंदर निर्वाची पदाधिकारी को अपने संपूर्ण क्षेत्र से पोस्टर बैनर हटवा दिया जाना है। सभी राजनीतिक दलों के साथ बैठक कर संबंधित निर्वाची पदाधिकारी यह अवगत करा देंगे।

व्यय एवं अनुश्रवण कोषांग द्वारा बताया गया कि अभ्यर्थी का नामांकन हो जाने के पश्चात उनके निर्वाचन से संबंधित व्यय का प्रतिदिन का हिसाब रखा जाना है। इसके लिए विभिन्न रजिस्टरों और खर्चों के प्रकार के संबंध में सभी निर्वाची पदाधिकारी और सहायक निर्वाची पदाधिकारी को जानकारी दी गई।