Weather News: भागलपुर मानसून की वापसी, 8 अक्टूबर तक गरज के साथ बारिश की संभावना

संवाद सहयोगी, भागलपुर। जिले में मानसून एक बार फिर सक्रिय हो गया है। पिछले आठ दिनों से रुक-रुककर रिमझिम फुहारें पड़ रही हैं। शुक्रवार को 13 मिमी वर्षा रिकार्ड की गई।

मौसम विभाग ने अगले पांच दिनों तक इसी तरह का मौसम बने रहने का पूर्वानुमान जताया है। बारिश के कारण दुर्गापूजा मेला प्रभावित हुआ है, जिससे मां दुर्गा के विसर्जन में भी बाधा उत्पन्न हुई है।

मानसून की सक्रियता का कारण उत्तर-पश्चिम बंगाल की खाड़ी पर बने निम्न दबाव का क्षेत्र है। इससे उत्पन्न पूर्वी हवाएं नमी लेकर बिहार की ओर बढ़ रही हैं, जिसके कारण वर्षा की गतिविधियों में वृद्धि हुई है।

इसके अलावा, उत्तर प्रदेश के मध्य भाग में 1.5 से 3.1 किलोमीटर ऊंचाई पर चक्रवाती परिसंचरण सक्रिय है, जो मौजूदा मौसम प्रणाली को ऊर्जा प्रदान कर रहा है।

भागलपुर से मानसून की औसत विदाई तिथि 10 अक्टूबर मानी जाती है, लेकिन पूर्वी हवाओं की सक्रियता के कारण इस समय सीमा में देरी हो सकती है। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि मानसून की वापसी अभी कुछ दिन टल सकती है।